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РИА Новости

В РАНХиГС отметили снижение доли россиян занятых в "теневой" экономике

12:16 15.10.2019 (обновлено: 13:59 15.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков  / Перейти в фотобанкСотрудники офиса за работой
Сотрудники офиса за работой
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники офиса за работой. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Доля россиян, занятых в теневой экономике, сократилась за последние два года, показало исследование РАНХиГС.
Согласно данным исследования, если с 2017 году доля россиян, занятых в различных формах на рынке труда неофициально в течение одного года, составляла 44,8%, то в 2019 она снизилась до 32,5%. По данным РАНХиГС, сейчас "в тени" работают примерно 25 миллионов человек.
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Уменьшение вовлеченности граждан в "теневой" рынок труда произошло из-за снижения общего числа работающих на дополнительной работе, показало исследование. Оно также зафиксировало снижение числа занятых неофициально по дополнительной занятости.
Кроме того, растет количество граждан, которые считают, что неофициальная экономическая деятельность в целом приносит больше пользы для общества: с 7,1% в 2017 году до 12,7% в 2019 году.
По мнению респондентов, повысить желание людей работать официально может снижение величины налоговых выплат(45,1%), страх наказания (31,5%) и обеспечение равенства перед законом всех групп граждан (30%).
В исследовании приняли участие 1215 человек, занятых на предприятиях различных форм собственности, из всех федеральных округов страны.
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