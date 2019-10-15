В РАНХиГС отметили снижение доли россиян занятых в "теневой" экономике

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Доля россиян, занятых в теневой экономике, сократилась за последние два года, показало исследование РАНХиГС.

Согласно данным исследования, если с 2017 году доля россиян, занятых в различных формах на рынке труда неофициально в течение одного года, составляла 44,8%, то в 2019 она снизилась до 32,5%. По данным РАНХиГС, сейчас "в тени" работают примерно 25 миллионов человек.

Уменьшение вовлеченности граждан в "теневой" рынок труда произошло из-за снижения общего числа работающих на дополнительной работе, показало исследование. Оно также зафиксировало снижение числа занятых неофициально по дополнительной занятости.

Кроме того, растет количество граждан, которые считают, что неофициальная экономическая деятельность в целом приносит больше пользы для общества: с 7,1% в 2017 году до 12,7% в 2019 году.

По мнению респондентов, повысить желание людей работать официально может снижение величины налоговых выплат(45,1%), страх наказания (31,5%) и обеспечение равенства перед законом всех групп граждан (30%).