Сообщений о пострадавших россиянах у аэропорта в Барселоне не поступало

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Сообщений о гражданах РФ, пострадавших в ходе волнений в зоне аэропорта Барселоны, не поступало, сообщило посольство России в Испании.

"Испанские власти информируют о нормализации работы аэропорта "Эль-Прат" в Барселоне. Сообщений о гражданах России, пострадавших в ходе вчерашних волнений в зоне аэропорта, в посольство России в Испании и генконсульство в Барселоне не поступало", - сообщила российская дипмиссия в Twitter

Как сообщила газета Periodico, по меньшей мере 45 рейсов отменены во вторник из барселонского аэропорта "Эль-Прат", где накануне произошли столкновения полиции с протестующими против решения Верховного суда Испании в отношении каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.

В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет. Еще трое признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу. После объявления приговора в Каталонии начались массовые акции протеста: проходят митинги, радикалы перекрывают дороги и железнодорожное сообщение, в аэропорту Барселоны произошли столкновения между протестующими и силами правопорядка.