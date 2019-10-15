Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T15:01Z
https://ria.ru/20191015/1559802983.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155980/21/1559802105_0:12:3072:1740_1036x0_80_0_0_7209138345556d0e3986fea97ed41c8f.jpg
РИА Новости

Сообщений о пострадавших россиянах у аэропорта в Барселоне не поступало

12:15 15.10.2019 (обновлено: 15:01 15.10.2019)
346
© AFP 2019 / Lluis GeneСтолкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
© AFP 2019 / Lluis Gene
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Сообщений о гражданах РФ, пострадавших в ходе волнений в зоне аэропорта Барселоны, не поступало, сообщило посольство России в Испании.
"Испанские власти информируют о нормализации работы аэропорта "Эль-Прат" в Барселоне. Сообщений о гражданах России, пострадавших в ходе вчерашних волнений в зоне аэропорта, в посольство России в Испании и генконсульство в Барселоне не поступало", - сообщила российская дипмиссия в Twitter.
Как сообщила газета Periodico, по меньшей мере 45 рейсов отменены во вторник из барселонского аэропорта "Эль-Прат", где накануне произошли столкновения полиции с протестующими против решения Верховного суда Испании в отношении каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.
В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет. Еще трое признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу. После объявления приговора в Каталонии начались массовые акции протеста: проходят митинги, радикалы перекрывают дороги и железнодорожное сообщение, в аэропорту Барселоны произошли столкновения между протестующими и силами правопорядка.
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
08:14РИА Новости
"Аэрофлот" призвал пассажиров выбирать объездные пути в аэропорт Барселоны
Кроме того, в понедельник судья Верховного суда Пабло Льярена выдал европейский и международный ордера на арест бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, который скрывается от испанского правосудия в Бельгии.
100100
Обсудить 0
Беспорядки в КаталонииТуризмтуристыНовости - ТуризмБарселонаРоссияИспанияВ мире
Рекомендуем
Участники акции в поддержку независимости Каталонии
Сторонники независимости Каталонии блокируют ж/д сообщение, сообщили СМИ
РИА
Новости
Жозеп Боррель
В МИД Испании прокомментировали приговор в отношении каталонских политиков
Испанские полицейские проходят мимо пассажиров, ожидающих в аэропорту Эль-Прат в Барселоне
Ростуризм призвал учитывать ситуацию в Барселоне при планировании поездок
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
Лента
новостей
Люди, выступающие за независимость Каталонии, во время акции протеста перед посольством Испании в Брюсселе
Правительство Испании не обсуждает вопрос помилования каталонских политиков
Участники акции в поддержку независимости Каталонии
Экс-замглавы правительства Каталонии заявил, что новый референдум неизбежен
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
Более 130 человек пострадали в беспорядках в Каталонии
Сирийская армия
Сирийская армия взяла под контроль Манбидж и его окрестности
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
"Аэрофлот" призвал пассажиров выбирать объездные пути в аэропорт Барселоны
Клавиатура компьютера
Открыть бизнес на Дальнем Востоке можно будет онлайн
Вид на центральную часть города Воронеж
Производитель перфорированного металла стал резидентом воронежской ОЭЗ
Города мира. Сеул
Власти Южной Кореи потратят почти $2 млрд на автомобили будущего
Панорамный вид на Минск
В Минске приступили к переговорам подгруппы по Донбассу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
15:25В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки
15:25СК задержал еще одного человека по делу о массовых беспорядках в Москве
15:23Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией
15:22В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс
15:18В Чебоксарах поймали гулявшего по улицам медведя
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
15:13Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
15:12Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков
15:11В Москве из-за предмета, похожего на гранату, эвакуировали детский сад
15:09Власти востока Ливии заявили о вмешательстве в конфликт Турции и Катара
15:08Медведев раскритиковал чиновников за бесконечный поток бюрократии
15:07Путин отметил, как похорошел Абу-Даби
Лента новостейМолния