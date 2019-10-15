Леонов будет жить в наших сердцах, заявил космонавт Волынов

"С Алексеем мы ровесники, очень тяжело прощаться с ним. Я думаю, что Алексей будет жить в делах отряда космонавтов. Приходят новые и новые люди, совершают космические полеты и не забывают Алексея. Мы с вами должны помнить его, его дела. Я думаю, что ни Юрий Гагарин, ни Герман Титов, который впервые столкнулся с невесомостью по-настоящему, ни Алексей Леонов не будут забыты. Они будут всегда живы в наших сердцах", - сказал Волынов на церемонии прощания с Леоновым.