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РИА Новости

Леонов будет жить в наших сердцах, заявил космонавт Волынов

12:14 15.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКосмонавт Алексей Леонов
Космонавт Алексей Леонов
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Космонавт Алексей Леонов. Архивное фото
МЫТИЩИ (Московская обл.), 15 окт - РИА Новости. Последний участник первого отряда космонавтов Борис Волынов признался, что тяжело прощаться со сверстником - легендарным космонавтом Алексеем Леоновым.
"С Алексеем мы ровесники, очень тяжело прощаться с ним. Я думаю, что Алексей будет жить в делах отряда космонавтов. Приходят новые и новые люди, совершают космические полеты и не забывают Алексея. Мы с вами должны помнить его, его дела. Я думаю, что ни Юрий Гагарин, ни Герман Титов, который впервые столкнулся с невесомостью по-настоящему, ни Алексей Леонов не будут забыты. Они будут всегда живы в наших сердцах", - сказал Волынов на церемонии прощания с Леоновым.
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Борис ВолыновУмер Алексей ЛеоновАлексей ЛеоновКосмос - РИА НаукаРоссияОбщество
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