Леонов будет жить в наших сердцах, заявил космонавт Волынов

МЫТИЩИ (Московская обл.), 15 окт - РИА Новости. Последний участник первого отряда космонавтов Борис Волынов признался, что тяжело прощаться со сверстником - легендарным космонавтом Алексеем Леоновым.
"С Алексеем мы ровесники, очень тяжело прощаться с ним. Я думаю, что Алексей будет жить в делах отряда космонавтов. Приходят новые и новые люди, совершают космические полеты и не забывают Алексея. Мы с вами должны помнить его, его дела. Я думаю, что ни Юрий Гагарин, ни Герман Титов, который впервые столкнулся с невесомостью по-настоящему, ни Алексей Леонов не будут забыты. Они будут всегда живы в наших сердцах", - сказал Волынов на церемонии прощания с Леоновым.
Леонов, в 1965 году впервые в истории человечества вышедший в открытый космос, скончался 11 октября в Москве на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Легендарный космонавт будет похоронен во вторник в Мытищах.
11 октября, 18:35РИА НовостиАлексей Леонов: космонавт, без которого не было бы МКС