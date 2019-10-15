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РИА Новости

С россиянкой, на которую напали на Кипре, связались сотрудники посольства

12:12 15.10.2019
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© РИА Новости / Наталья ПодоровскаяКипрская полиция
Кипрская полиция
© РИА Новости / Наталья Подоровская
Кипрская полиция. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российское посольство на Кипре готово при необходимости оказать помощь россиянке, на которую в республике было совершено нападение, сотрудники диппредставительства уже связались с ней, сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин со ссылкой на ответ из посольства.
Вечером 5 октября в Ларнаке три киприотки напали на россиянку Светлану Зайцеву, которая помешала им скрыться после того, как они повредили автомобиль инвалида на парковке. Киприотки толкали россиянку, плевали в нее и оскорбляли, требуя "убраться домой". Кипрская общественность назвала нападение "расистским", инцидент стал главной новостью на кипрском телевидении, делом занялся правозащитный Центр за равенство и против расизма, полиция ведет расследование.
Швыткин направил главе МИД РФ Сергею Лаврову и послу России на Кипре Станиславу Осадчему запросы в связи с нападением на россиянку.
"В официальном ответе отмечается, что сама гражданка З. за помощью в посольство не обращалась. Однако после отправленного мною депутатского запроса представители посольства связались с гражданкой З. и со своей стороны выразили готовность при необходимости оказать ей содействие и снабдили всей необходимой контактной информацией", - написал Швыткин на своей странице в Facebook.
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Он также сообщил, что кипрская полиция опросила всех свидетелей и проанализировала все имеющиеся видео конфликта. В настоящее время материалы расследования находятся на рассмотрении генерального прокурора республики Кипр. Как гражданка России, так и гражданки Кипра намерены определиться относительно своих дальнейших действий после его решения о возможных обвинениях в расизме и возбуждении уголовного дела, сообщил парламентарий.
"Продолжаю держать на контроле данную ситуацию", - отметил Швыткин.
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