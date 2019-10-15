Более 1,5 тысячи человек стали участниками Программы мобильности волонтеров

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Программе мобильности волонтеров, запущенной Ассоциацией волонтерских центров совместно с "Роспатриотцентром" и Росмолодежью, уже приняли участие 1528 человек, всего поступило почти 6 тысяч заявок от кандидатов со всей страны. Об этом в рамках восьмого международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" заявил председатель совета АВЦ, член Общественной палаты РФ Артем Метелев, сообщает пресс-служба АВЦ.

По его словам, каждый кандидат на участие оценивается по двум тестам, направленным на выявление ключевых компетенций. Кроме того, те, кто планируют реализоваться в событийном направлении, будут проходить тестирование на уровень знания английского языка.

При успешном прохождении данного этапа потенциальные участники приглашаются на интервью с рекрутерами программы. В ближайшее время в каждом федеральном округе будут созданы центры, задачей которых станет интервьюирование и сопровождение кандидатов.

"По программе мобильности наши волонтеры уже помогли в организации таких крупных российских и международных событий, как Европейские игры в Минске, "WorldSkills Казань – 2019", "Формула-1" в Сочи, Санкт-Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум и другие. Кроме того, для обмена опытом и изучения успешных практик в сфере волонтерства в рамках программы мы запустили образовательные стажировки для лидеров добровольческого движения, которые проходят в регионах страны и иностранных государствах. В ближайшее время опытом с лидерами волонтерского движения со всей страны поделятся пять ведущих российских НКО", – рассказал председатель совета АВЦ.

В ходе форума Метелев также презентовал "Стандарт событийного волонтерства", разработанный АВЦ для упорядоченности отношений между добровольцами и организаторами крупных событий, аналогов которому нет ни в российской, ни в зарубежной практике.

Стандарт представляет собой 12 этапов, необходимых для реализации успешной волонтерской программы, среди которых составление профиля волонтера, привлечение добровольческой организации, отбор и подготовка активистов, управление и организация деятельности добровольцев, организация сервисов, обеспечение сервисами труда, мотивация. В настоящее время документ направлен на согласование в Министерство спорта РФ. В дальнейшем планируется внедрить стандарт во всех регионах страны.