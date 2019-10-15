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РИА Новости
Школа волонтера

Более 1,5 тысячи человек стали участниками Программы мобильности волонтеров

12:11 15.10.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидБолее 1,5 тысяч человек стали участниками Программы мобильности волонтеров
Более 1,5 тысяч человек стали участниками Программы мобильности волонтеров
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Программе мобильности волонтеров, запущенной Ассоциацией волонтерских центров совместно с "Роспатриотцентром" и Росмолодежью, уже приняли участие 1528 человек, всего поступило почти 6 тысяч заявок от кандидатов со всей страны. Об этом в рамках восьмого международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" заявил председатель совета АВЦ, член Общественной палаты РФ Артем Метелев, сообщает пресс-служба АВЦ.
По его словам, каждый кандидат на участие оценивается по двум тестам, направленным на выявление ключевых компетенций. Кроме того, те, кто планируют реализоваться в событийном направлении, будут проходить тестирование на уровень знания английского языка.
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При успешном прохождении данного этапа потенциальные участники приглашаются на интервью с рекрутерами программы. В ближайшее время в каждом федеральном округе будут созданы центры, задачей которых станет интервьюирование и сопровождение кандидатов.
"По программе мобильности наши волонтеры уже помогли в организации таких крупных российских и международных событий, как Европейские игры в Минске, "WorldSkills Казань – 2019", "Формула-1" в Сочи, Санкт-Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум и другие. Кроме того, для обмена опытом и изучения успешных практик в сфере волонтерства в рамках программы мы запустили образовательные стажировки для лидеров добровольческого движения, которые проходят в регионах страны и иностранных государствах. В ближайшее время опытом с лидерами волонтерского движения со всей страны поделятся пять ведущих российских НКО", – рассказал председатель совета АВЦ.
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В ходе форума Метелев также презентовал "Стандарт событийного волонтерства", разработанный АВЦ для упорядоченности отношений между добровольцами и организаторами крупных событий, аналогов которому нет ни в российской, ни в зарубежной практике.
Стандарт представляет собой 12 этапов, необходимых для реализации успешной волонтерской программы, среди которых составление профиля волонтера, привлечение добровольческой организации, отбор и подготовка активистов, управление и организация деятельности добровольцев, организация сервисов, обеспечение сервисами труда, мотивация. В настоящее время документ направлен на согласование в Министерство спорта РФ. В дальнейшем планируется внедрить стандарт во всех регионах страны.
Программа мобильности волонтеров на 2019‒2024 годы – это комплекс мероприятий, позволяющих обеспечить участие инициативных граждан в масштабных спортивных и культурных событиях и организацию стажировок для обмена опытом в сфере поддержки и реализации гражданских инициатив в России и иностранных государствах.
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