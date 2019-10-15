В Минске приступили к переговорам подгруппы по Донбассу

ДОНЕЦК, 15 окт – РИА Новости. Гуманитарная, экономическая и подгруппа по безопасности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступили к работе в Минске, сообщили во вторник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Во вторник также ожидается встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Рабочие группы по экономическим и гуманитарным вопросам, а также по вопросам безопасности открыли переговорный процесс в Минске", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

Позднее в МИД Белоруссии сообщили, что к работе приступили все четыре подгруппы. "В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении ведомства, размещенном в Twitter.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.