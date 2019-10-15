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РИА Новости

В Подмосковье нашли незаконно размещенный на сельхозземлях бетонный завод

12:06 15.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота завода по производству бетона
Работа завода по производству бетона
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Работа завода по производству бетона. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Сотрудники экологического надзора начали проверку деятельности незаконно размещенного в селе Малые Вяземы в Одинцовском округе Подмосковья завода по производству бетона, от деятельности которого пострадала почва на территории около 10 тысяч квадратных метров, сообщает Минэкологии Подмосковья.
"Инспекторы эконадзора начали проверку по обращению Росреестра, сотрудники которого провели обследование земельного участка вблизи деревни Малые Вяземы Одинцовского округа. Здесь, на землях сельскохозяйственного назначения был незаконно размещен завод по производству бетона, который эксплуатирует ООО "Стройбетон". В результате деятельности предприятия пострадала плодородная почва на площади более 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Участок, на котором расположен завод, принадлежит ООО "Управляющая компания "Михайловский", утверждает Минэкологии.
"Виновникам нарушения грозят административные штрафы сразу по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях: за использование земель не по целевому назначению, за нарушение правил обращения с отходами и за несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий. Суммарный штраф за такое нарушение может превысить полмиллиона рублей", - уточняется в сообщении.
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