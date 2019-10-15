В Подмосковье нашли незаконно размещенный на сельхозземлях бетонный завод

"Инспекторы эконадзора начали проверку по обращению Росреестра, сотрудники которого провели обследование земельного участка вблизи деревни Малые Вяземы Одинцовского округа. Здесь, на землях сельскохозяйственного назначения был незаконно размещен завод по производству бетона, который эксплуатирует ООО "Стройбетон". В результате деятельности предприятия пострадала плодородная почва на площади более 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

"Виновникам нарушения грозят административные штрафы сразу по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях: за использование земель не по целевому назначению, за нарушение правил обращения с отходами и за несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий. Суммарный штраф за такое нарушение может превысить полмиллиона рублей", - уточняется в сообщении.