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РИА Новости

Бывший муж Бочкаревой прокомментировал неявку актрисы в суд

12:03 15.10.2019 (обновлено: 12:24 15.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Бочкарева
Актриса Наталья Бочкарева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Бывший муж актрисы Натальи Бочкаревой Николай Борисов рассказал, почему она не пришла на заседания суда после скандала с задержанием и наркотиками.
Мужчина отметил, что поведение актрисы объясняется желанием избежать повышенного внимания СМИ.
"Может быть, это связано с тем, что все собрались?" — сказал он в комментарии телеканалу 360.
В пресс-службе судебного участка рассказали, что слушание административного дела перенесли, так как Бочкарева не явилась на заседание.
Ранее СМИ сообщали, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками. Ее помощница опровергла РИА Новости эту информацию.
После этого в МВД сообщили, что в Москве у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что задержали Бочкареву. В интернете также появилось видео, по утверждению опубликовавших его, с этого задержания.
После публикации видео актриса сообщила, что у нее все хорошо и она находится дома, а запись пока комментировать не будет.
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91834723
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