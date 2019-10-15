Бывший муж Бочкаревой прокомментировал неявку актрисы в суд

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Бывший муж актрисы Натальи Бочкаревой Николай Борисов рассказал, почему она не пришла на заседания суда после скандала с задержанием и наркотиками.

Мужчина отметил, что поведение актрисы объясняется желанием избежать повышенного внимания СМИ.

"Может быть, это связано с тем, что все собрались?" — сказал он в комментарии телеканалу 360

В пресс-службе судебного участка рассказали, что слушание административного дела перенесли, так как Бочкарева не явилась на заседание.

Ранее СМИ сообщали, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками. Ее помощница опровергла РИА Новости эту информацию.

После этого в МВД сообщили, что в Москве у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что задержали Бочкареву. В интернете также появилось видео, по утверждению опубликовавших его, с этого задержания.