Следователи проверяют заявление новгородской журналистки об изнасиловании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Следователи управления СК по Новгородской области проводят доследственную проверку заявления новгородской журналистки Алины Щегловой об изнасиловании, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

Ранее сотрудница издания Новгород.ру Алина Щеглова в своем Telegram-канале написала, что ее изнасиловал главред местной газеты, связанной с мэрией Великого Новгорода, в ночь на 27 сентября после вечеринки. Названия газеты она не упоминает. Журналистка сообщила, что обратилась в следственные органы, однако опасается, что дело замнут из-за влиятельных связей ее обидчика, супруга которого, по словам Щегловой, является полковником МВД и уже попросила ее забрать заявление.

"Продолжается доследственная проверка", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.

По данным местных СМИ, главред, которого Щеглова обвиняет в изнасиловании, ушел в отпуск после того, как инцидент получил огласку. Связаться с ним РИА Новости пока не удалось.