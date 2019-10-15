Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T12:02Z
https://ria.ru/20191015/1559802219.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

Следователи проверяют заявление новгородской журналистки об изнасиловании

12:02 15.10.2019
288
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Следователи управления СК по Новгородской области проводят доследственную проверку заявления новгородской журналистки Алины Щегловой об изнасиловании, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.
Задержание
13 октября, 18:33РИА Новости
В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований
Ранее сотрудница издания Новгород.ру Алина Щеглова в своем Telegram-канале написала, что ее изнасиловал главред местной газеты, связанной с мэрией Великого Новгорода, в ночь на 27 сентября после вечеринки. Названия газеты она не упоминает. Журналистка сообщила, что обратилась в следственные органы, однако опасается, что дело замнут из-за влиятельных связей ее обидчика, супруга которого, по словам Щегловой, является полковником МВД и уже попросила ее забрать заявление.
"Продолжается доследственная проверка", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.
По данным местных СМИ, главред, которого Щеглова обвиняет в изнасиловании, ушел в отпуск после того, как инцидент получил огласку. Связаться с ним РИА Новости пока не удалось.
Как сообщается на сайте Новгород.ру, в понедельник Щеглова "проходила проверку на полиграфе". Редакция издания выступила с поддержкой своей коллеги, выразив опасения, что "ситуация с заявлением, которое было подано в Следственный комитет, может в итоге закончиться ничем".
100000
Обсудить 0
Следственный комитет РФМВД РФНовгородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Флаг НТВ
Главред НТВ с юмором отреагировала на инцидент с непристойным видео в эфире
РИА
Новости
Пульт от телевизора
В Новомичуринске зрителям вместо ток-шоу на НТВ показали непристойное видео
Работа завода по производству бетона
В Подмосковье нашли незаконно размещенный на сельхозземлях бетонный завод
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В СК заподозрили двух жителей Ростовской области в изнасиловании школьниц
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Домработница украла у москвича более пяти миллионов рублей
Врач
Власти назвали причину заражения жителей Дагестана сибирской язвой
Телеведущий Первого канала Кирилл Клейменов во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
Кирилл Клейменов вышел в эфир "Первого канала" впервые за десять месяцев
Сотрудник ФСИН России
Начальник карельской колонии, где ведут проверку СК и ФСИН, ушел в отпуск
Статуя Фемиды в суде
В России вынесли первый штраф за фейковые новости
Сотрудник Центра управления полетами во время церемонии отключения аналогового телевещания
В России завершился переход на цифровое телевещание
Статуя Фемиды
В Петербурге подали кассацию по делу о "золотых парашютах" МВД по СЗФО
Новосибирский таксист, выгнавший из авто женщину с ребенком, попал на видео
Нападение таксиста на женщину с ребенком в Новосибирске попало на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
15:25В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки
15:25СК задержал еще одного человека по делу о массовых беспорядках в Москве
15:23Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией
15:22В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс
15:18В Чебоксарах поймали гулявшего по улицам медведя
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
15:13Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
15:12Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков
15:11В Москве из-за предмета, похожего на гранату, эвакуировали детский сад
15:09Власти востока Ливии заявили о вмешательстве в конфликт Турции и Катара
15:08Медведев раскритиковал чиновников за бесконечный поток бюрократии
Лента новостейМолния