Проект "Активное долголетие" в Подмосковье охватит более двух млн человек

КРАСНОГОРСК, 15 окт — РИА Новости. Проект губернатора Московской области "Активное долголетие" вовлечет в программу более 2 миллионов жителей Московской области, сообщила министр образования региона Ольга Забралова.

Программа "Активное долголетие" стартовала в Подмосковье 10 июня 2019 года в пилотном режиме и 1 октября того же года произошел официальный запуск. Главной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни населения до 67 лет к 2024 году, учтя пожелания пользователей портала "Добродел".

"Запуск программы "Активное долголетие" позволит привлечь в проект более 2 миллионов человек, из которых 500 тысяч будут мужчины в возрасте от 60 лет и 1,5 миллиона женщины в возрасте от 55 лет", - сказала Забралова.