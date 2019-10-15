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РИА Новости
Новости Подмосковья

Проект "Активное долголетие" в Подмосковье охватит более двух млн человек

12:00 15.10.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПожилая женщина занимается на благоустроенной спортивной площадке
Пожилая женщина занимается на благоустроенной спортивной площадке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Пожилая женщина занимается на благоустроенной спортивной площадке
КРАСНОГОРСК, 15 окт — РИА Новости. Проект губернатора Московской области "Активное долголетие" вовлечет в программу более 2 миллионов жителей Московской области, сообщила министр образования региона Ольга Забралова.
Программа "Активное долголетие" стартовала в Подмосковье 10 июня 2019 года в пилотном режиме и 1 октября того же года произошел официальный запуск. Главной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни населения до 67 лет к 2024 году, учтя пожелания пользователей портала "Добродел".
"Запуск программы "Активное долголетие" позволит привлечь в проект более 2 миллионов человек, из которых 500 тысяч будут мужчины в возрасте от 60 лет и 1,5 миллиона женщины в возрасте от 55 лет", - сказала Забралова.
Присоединиться к программе может любой желающий зарегистрированный на территории Московской области: женщины – от 55 лет, мужчины – от 60. Для вступления в проект необходимо скачать мобильное приложение МЦСУ (Мобильный Центр Социальных Услуг), после чего выбрать вкладку "Активное долголетие".
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