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РИА Новости

В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни

11:59 15.10.2019 (обновлено: 12:20 15.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На странице Анастасии Заворотнюк в инстаграме появилось новое сообщение, касающееся ее болезни.
Это перепост записи со страницы, созданной в поддержку актрисы.

"Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц", — говорится в сообщении.

Его авторы назвали выдумками появляющиеся в СМИ слухи об актрисе и попросили не выносить на всеобщее обозрение детали ее болезни.
Сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк страдает от онкологического заболевания, появились в СМИ в августе. По словам продюсера Андрея Разина, у нее диагностировали четвертую стадию рака мозга.
В сентябре СМИ писали, что актриса находится в состоянии медикаментозной комы и ее подключили аппарату искусственной вентиляции легких, но позже стало известно, что она пришла в сознание и дышит самостоятельно. В начале октября, по данным СМИ, Заворотнюк выписали из клиники.
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
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951114252818
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ИРИван Русский
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