В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни

Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На странице Анастасии Заворотнюк в инстаграме На странице Анастасии Заворотнюк в инстаграме появилось новое сообщение, касающееся ее болезни.

Это перепост записи со страницы, созданной в поддержку актрисы.

"Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц", — говорится в сообщении.

Его авторы назвали выдумками появляющиеся в СМИ слухи об актрисе и попросили не выносить на всеобщее обозрение детали ее болезни.

Сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк страдает от онкологического заболевания, появились в СМИ в августе. По словам продюсера Андрея Разина, у нее диагностировали четвертую стадию рака мозга.