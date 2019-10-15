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РИА Новости

Новый лицей в Абакане назовут в честь погибшего мэра

11:59 15.10.2019
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© Фото : Официальный портал исполнительных органов государственной власти Республики ХакасияНиколай Булакин
Николай Булакин
© Фото : Официальный портал исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия
Николай Булакин. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 окт - РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов поддержал инициативу жителей Абакана, предложивших назвать новый лицей в честь погибшего в ДТП мэра Николая Булакина.
Глава Абакана погиб в понедельник, 14 октября, в ДТП в Красноярском крае. По информации региональной ГИБДД, автомобиль 66-летнего мэра вылетел в кювет на 433-м километре трассы Р-257 и врезался в препятствие. Булакин умер на месте до приезда "скорой". По предварительным данным, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем. Начата проверка. В Абакане в связи с гибелью Булакина 16 октября объявили днем траура.
Предложение присвоить лицею имя Булакина озвучили жители Абакана в социальных сетях. Накануне Булакин участвовал в торжественном открытии блока начальной школы в новом здании этого учебного заведения.
Лицей стал первым образовательным учреждением, построенным в Хакасии по программе национального проекта "Образование". Общий бюджет строительства составляет 865 миллионов рублей. Большая часть этих средств федеральные – почти 675 миллионов рублей, и около 190 миллионов рублей выделено из бюджета города. Строительство объекта мэр Абакана контролировал лично.
Видео с места ДТП, в котором погиб Николай Булакин
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Опубликовано видео с места гибели главы Абакана
"Я разделяю боль от потери Николая Генриховича Булакина. С ним ушла целая эпоха, 25 лет истории столицы республики... Жители города предложили назвать открывшийся лицей в Абакане именем Николая Генриховича. Полностью поддерживаю эту идею. Более того, одна из улиц должна носить его имя. Это заслужено. Он как настоящий гражданин много сделал для города и республики. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах людей", - цитирует Коновалова его пресс-служба.
Булакина похоронят в среду на территории Градо-Абаканского храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены.
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