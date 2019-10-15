Запасов приставок для цифрового телевидения достаточно, заявил Минпромторг

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости/Прайм. Минпромторг РФ не наблюдает ажиотажного спроса на приставки для цифрового телевидения, их запасов в федеральных торговых сетях достаточно, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении министерства.

Россия в течение 2019 года осуществила переход от аналогового к цифровому телевещанию. Мантуров указал, что в рамках перехода Минпромторг вел работу по обеспечению доступности цифровых приставок по приемлемым ценам - от 900 рублей.

"Специалисты министерства направлялись в регионы, чтобы контролировать ситуацию на местах и при необходимости оперативно принимать меры. В результате сейчас мы видим, что ажиотажного спроса не наблюдается, а на складах приставок достаточно - запас в федеральных сетях составляет порядка 1,2 миллиона приставок", - сказал министр.

Минпромторг указывает, что всего с начала отключения аналогового телевидения в России продано 1,6 миллиона приставок и 565 тысяч телевизоров.