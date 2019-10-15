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РИА Новости

Запасов приставок для цифрового телевидения достаточно, заявил Минпромторг

11:57 15.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаставка цифрового эфирного телевидения
Заставка цифрового эфирного телевидения
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Заставка цифрового эфирного телевидения. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости/Прайм. Минпромторг РФ не наблюдает ажиотажного спроса на приставки для цифрового телевидения, их запасов в федеральных торговых сетях достаточно, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении министерства.
Россия в течение 2019 года осуществила переход от аналогового к цифровому телевещанию. Мантуров указал, что в рамках перехода Минпромторг вел работу по обеспечению доступности цифровых приставок по приемлемым ценам - от 900 рублей.
"Специалисты министерства направлялись в регионы, чтобы контролировать ситуацию на местах и при необходимости оперативно принимать меры. В результате сейчас мы видим, что ажиотажного спроса не наблюдается, а на складах приставок достаточно - запас в федеральных сетях составляет порядка 1,2 миллиона приставок", - сказал министр.
Минпромторг указывает, что всего с начала отключения аналогового телевидения в России продано 1,6 миллиона приставок и 565 тысяч телевизоров.
Отключение аналогового вещания
Вчера, 11:55РИА Новости
В России отключили аналоговое телевещание
Переход на цифровое телевещание в России начался в феврале и проходил поэтапно. До 14 октября на "цифру" перешли 64 региона. Оставшийся 21 регион перешел на цифровое эфирное телевещание в понедельник в четвертой волне отключения "аналога".
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Переход на цифровое телевидениеМинпромторгРоссияЭкономика
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