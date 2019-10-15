Начальник карельской колонии, где ведут проверку СК и ФСИН, ушел в отпуск

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Начальник исправительной колонии №9 в Карелии Иван Савельев находится в отпуске, в учреждении проводят проверку СК и ФСИН после публикации видео с избиением заключенного, сообщил во вторник РИА Новости начальник УФСИН по республике Александр Терех.

"Он в отпуске… У него положен отпуск был. Проверка проводится что по нашей линии, что по линии Следственного комитета", - сказал Терех.

На вопрос, какие документы и видеоматериалы уже могли изъять правоохранители в исправительном учреждении, Терех ответил: "Ничего не могу пояснить, ясности нет никакой".

В понедельник карельское управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий с применением насилия в ИК-9 после публикации в СМИ видео с избиением заключенного.

Ранее комиссия Федеральной службы исполнения наказаний приступила к проверке данных о возможном избиении заключенного Савельевым. В начале октября в интернете появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлены кадры, как избивают заключенного. Ряд региональных СМИ заявляют, что на кадрах запечатлен именно Савельев (в 2014 году - замначальника ИК-9) .