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РИА Новости

Начальник карельской колонии, где ведут проверку СК и ФСИН, ушел в отпуск

11:54 15.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России
Сотрудник ФСИН России
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник ФСИН России. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Начальник исправительной колонии №9 в Карелии Иван Савельев находится в отпуске, в учреждении проводят проверку СК и ФСИН после публикации видео с избиением заключенного, сообщил во вторник РИА Новости начальник УФСИН по республике Александр Терех.
"Он в отпуске… У него положен отпуск был. Проверка проводится что по нашей линии, что по линии Следственного комитета", - сказал Терех.
На вопрос, какие документы и видеоматериалы уже могли изъять правоохранители в исправительном учреждении, Терех ответил: "Ничего не могу пояснить, ясности нет никакой".
В понедельник карельское управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий с применением насилия в ИК-9 после публикации в СМИ видео с избиением заключенного.
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Ранее комиссия Федеральной службы исполнения наказаний приступила к проверке данных о возможном избиении заключенного Савельевым. В начале октября в интернете появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлены кадры, как избивают заключенного. Ряд региональных СМИ заявляют, что на кадрах запечатлен именно Савельев (в 2014 году - замначальника ИК-9) .
В сентябре в ряде СМИ со ссылкой на заключенных и правозащитников также были опубликованы материалы о пытках, якобы применявшихся к заключенным ИК-9. СК по Карелии сообщал о проверке по заявлению Савельева, который намерен привлечь к ответственности ряд СМИ, так как считает информацию клеветой.
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