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РИА Новости

Пекин заявил о достижении консенсуса с США по первой части торговой сделки

11:52 15.10.2019
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© Фото : Wikipedia/WhisperToMeМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая
© Фото : Wikipedia/WhisperToMe
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 15 окт – РИА Новости. Китай и США по итогам последнего раунда торговых переговоров смогли добиться существенного консенсуса по первой части торгового соглашения, которое стороны пытаются выработать уже более года, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся в минувшие четверг и пятницу. Важнейшим решением администрации США по их итогам стало достижение договоренности отложить введение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в США. Президент США Дональд Трамп заявил, что первая часть сделки США с Китаем может быть подписана на саммите АТЭС в Чили. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что договоренности охватывают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами, закупками сельскохозяйственной продукции в США на 40-50 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп
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Комментируя заявление США о том, что стороны достигли существенного консенсуса по первой части сделки, дипломат отметил, что "то, о чем говорят США, соответствует реальному положению дел и совпадает с нашим пониманием ситуации".
"Стороны также единодушны и по вопросам, связанным с достижением торгово-экономического соглашения, в этом нет разногласий", - добавил он.
По его словам, "эта часть торгового соглашения будет иметь крайне важное значение, будет выгодна для Китая, США и всего мира, а также благоприятна для экономики, торговли и мира".
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