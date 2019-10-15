Валентина Терешкова простилась с космонавтом Алексеем Леоновым

МЫТИЩИ (Московская обл.), 15 окт - РИА Новости. Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и американский астронавт Томас Стаффорд простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым.

"Память об Алексее мы сохраним навсегда, до конца наших дней. Он был по-настоящему добрым, отзывчивым другом, и трудно согласиться с тем, что мы провожаем его", - сказала Терешкова на церемонии прощания.

"Мы всегда будем помнить о тебе", - добавила она.

По словам Терешковой, Леонов перед смертью "тяжело болел, тяжело уходил, но он оставил добрый след на нашей земле".

Она напомнила, что дружила с Леоновым с 1962 года, когда была набрана женская группа космонавтов. По ее словам, Леонов и Юрий Гагарин всегда по-особому относились к участницам женского отряда.

Проститься с Леоновым в Россию прилетел американский участник совместного проекта "Союз-Аполлон" Томас Стаффорд, который по-русски зачитал прощальное письмо Леонову, назвал его "коллегой и другом".

© РИА Новости / Дмитрий Струговец Астронавт Том Стаффорд на церемонии прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза генерал-майором авиации Алексеем Леоновым © РИА Новости / Дмитрий Струговец Астронавт Том Стаффорд на церемонии прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза генерал-майором авиации Алексеем Леоновым

"Алексей, мы тебя никогда не забудем, мы тебя помним", - сказал Стаффорд.