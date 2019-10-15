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РИА Новости

Валентина Терешкова простилась с космонавтом Алексеем Леоновым

11:52 15.10.2019 (обновлено: 13:34 15.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрощание с космонавтом Алексеем Леоновым
Прощание с космонавтом Алексеем Леоновым
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Прощание с космонавтом Алексеем Леоновым. Архивное фото
МЫТИЩИ (Московская обл.), 15 окт - РИА Новости. Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и американский астронавт Томас Стаффорд простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым.
"Память об Алексее мы сохраним навсегда, до конца наших дней. Он был по-настоящему добрым, отзывчивым другом, и трудно согласиться с тем, что мы провожаем его", - сказала Терешкова на церемонии прощания.
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"Мы всегда будем помнить о тебе", - добавила она.
По словам Терешковой, Леонов перед смертью "тяжело болел, тяжело уходил, но он оставил добрый след на нашей земле".
Она напомнила, что дружила с Леоновым с 1962 года, когда была набрана женская группа космонавтов. По ее словам, Леонов и Юрий Гагарин всегда по-особому относились к участницам женского отряда.
Проститься с Леоновым в Россию прилетел американский участник совместного проекта "Союз-Аполлон" Томас Стаффорд, который по-русски зачитал прощальное письмо Леонову, назвал его "коллегой и другом".
© РИА Новости / Дмитрий СтруговецАстронавт Том Стаффорд на церемонии прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза генерал-майором авиации Алексеем Леоновым
Астронавт Том Стаффорд на церемонии прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза генерал-майором авиации Алексеем Леоновым
© РИА Новости / Дмитрий Струговец
Астронавт Том Стаффорд на церемонии прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза генерал-майором авиации Алексеем Леоновым
"Алексей, мы тебя никогда не забудем, мы тебя помним", - сказал Стаффорд.
Леонов, в 1965 году впервые в истории человечества вышедший в открытый космос, скончался 11 октября в Москве на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
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