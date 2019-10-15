Пресс-конференция бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова

В мероприятии также примут участие:
- чемпион Gorilla Fighting Championship (GFC) в полулегком весе Умар НУРМАГОМЕДОВ;
- чемпион GFC в легчайшем весе и соучредитель промоушена GFC Тагир УЛАНБЕКОВ;
- соучредитель промоушена GFC, председатель Совета директоров Premier Beverages Игорь КИМ.
В ходе пресс-конференции Хабиб подведет итоги первого года сотрудничества с брендом Gorilla energy и поделится планами на будущее.
Хабиб Нурмагомедов – один из самых известных и титулованных российских спортсменов, действующий чемпион UFC в легком весе, занимающий вторую строчку в рейтинге UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. Двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Евразии по рукопашному бою. Одержал 28 побед в поединках по смешанным единоборствам и не проиграл ни одного боя в карьере. Он - президент бойцовской команды Eagles MMA. Поддерживает благотворительные инициативы.
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- чемпион Gorilla Fighting Championship (GFC) в полулегком весе Умар НУРМАГОМЕДОВ;
- чемпион GFC в легчайшем весе и соучредитель промоушена GFC Тагир УЛАНБЕКОВ;
- соучредитель промоушена GFC, председатель Совета директоров Premier Beverages Игорь КИМ.
В ходе пресс-конференции Хабиб подведет итоги первого года сотрудничества с брендом Gorilla energy и поделится планами на будущее.
Хабиб Нурмагомедов – один из самых известных и титулованных российских спортсменов, действующий чемпион UFC в легком весе, занимающий вторую строчку в рейтинге UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. Двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Евразии по рукопашному бою. Одержал 28 побед в поединках по смешанным единоборствам и не проиграл ни одного боя в карьере. Он - президент бойцовской команды Eagles MMA. Поддерживает благотворительные инициативы.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/