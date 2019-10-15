Пресс-конференция бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова

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17 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция прославленного бойца смешанных единоборств Хабиба НУРМАГОМЕДОВА – первая в России после победы над Дастином Порье и защиты титула чемпиона UFC в легком весе.