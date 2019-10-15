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РИА Новости

Писательницу Ольгу Токарчук освободили от налога на Нобелевскую премию

11:46 15.10.2019
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© Depositphotos / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы
© Depositphotos / bloodua
Вид Варшавы. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Министр финансов Польши Ежи Квечиньский сообщил в своем Twitter, что освободил писательницу Ольгу Токарчук от подоходного налога на Нобелевскую премию.
Шведская академия присудила Токарчук в минувший четверг Нобелевскую премию по литературе за 2018 год.
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"Я принял решение об отказе от взимания налогов на доходы, связанные с Нобелевской премией", - написал Квечиньский.
"В ближайшее время я издам соответствующее распоряжение по этому вопросу", - добавил министр.
При этом он еще раз поздравил Токарчук с завоеванием Нобелевской премии по литературе.
Нобелевская премия, которую получила Токарчук, в денежном выражении составляет 9 миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов). Ставка налога на прибыль от денежных наград в Польше составляет 10%. Без решения министра Токарчук пришлось бы заплатить налог в размере примерно 90 тысяч долларов.
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