Писательницу Ольгу Токарчук освободили от налога на Нобелевскую премию

ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Министр финансов Польши Ежи Квечиньский сообщил в своем Министр финансов Польши Ежи Квечиньский сообщил в своем Twitter , что освободил писательницу Ольгу Токарчук от подоходного налога на Нобелевскую премию.

Шведская академия присудила Токарчук в минувший четверг Нобелевскую премию по литературе за 2018 год.

"Я принял решение об отказе от взимания налогов на доходы, связанные с Нобелевской премией", - написал Квечиньский.

"В ближайшее время я издам соответствующее распоряжение по этому вопросу", - добавил министр.

При этом он еще раз поздравил Токарчук с завоеванием Нобелевской премии по литературе.