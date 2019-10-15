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РИА Новости

Источник: суд над россиянкой в Кувейте отложили из-за отвода судей

11:44 15.10.2019
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
Статуя Фемиды. Архивное фото
ДОХА, 15 окт - РИА Новости. Рассмотрение в апелляционном суде Кувейта дела российской предпринимательницы Марии Лазаревой, приговоренной к десяти годам лишения свободы по обвинению в растрате госсредств, отложено на неопределенный срок из-за отвода состава суда, сообщил РИА Новости источник на процессе.
Очередное заседание по делу Лазаревой прошло в понедельник.
"Весь состав суда получил отвод по заявлению адвокатов ее партнера Саида Дашти и его личному заявлению. Теперь требуется назначить новый состав суда, что может занять от семи дней до двух месяцев", - пояснил собеседник агентства.
Лазарева, которая является вице-президентом и управляющим директором компании KGLI, была задержана в ноябре 2017 года. Одновременно был арестован ее кувейтский партнер Саид Дашти. Обоим инкриминировалась растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI, и невыполнение работ по созданию портового хаба. Однако, как утверждает защита, KGLI оказала данному управлению "ценные консультативные услуги в обмен на оплату, оговоренную в письменном соглашении".
Весной прошлого года кувейтский суд приговорил Марию Лазареву к десяти годам лишения свободы по этому обвинению. Международная команда адвокатов Лазаревой подала апелляцию. В начале мая суд постановил снять с россиянки обвинения, но разрешил освободить ее только под огромный залог в 20 миллионов кувейтских динар (более 65 миллионов долларов), и Лазарева продолжала находиться под стражей. Она вышла на свободу 13 июня, когда сумму залога пересмотрели и снизили до 1 миллиона кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов).
Женщина в наручниках
11:30РИА Новости
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Ранее Лазарева сообщила РИА Новости, что будет обжаловать приговор в третьей по счету инстанции - кассационном суде, если апелляционный суд не снимет с нее окончательно всех обвинений. Она отметила, что за полтора года с начала процесса только в июне ей разрешили защищать себя и пригласить свидетелей защиты, среди которых опытные иностранные эксперты, расследующие финансовые преступления.
МИД России заявил 14 июня, что продолжит следить за делом освобожденной под залог в Кувейте россиянки для соблюдения ее законных прав и интересов, в том числе на защиту и медпомощь. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в Кувейт в марте заявил, что обсудил с его властями ситуацию с Лазаревой и передал кувейтскому коллеге просьбу обеспечить ее законные права. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко на переговорах с главой Нацсобрания Кувейта Марзуком Али аль-Ганимом в конце апреля просила внимательно отнестись к судьбе осужденной россиянки и рассмотреть возможность ее освобождения под залог.
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