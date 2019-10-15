Главред НТВ с юмором отреагировала на инцидент с непристойным видео в эфире

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Руководство НТВ с юмором отреагировало на инцидент с трансляцией порноролика в эфире, рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Ранее "Комсомольская правда Рязань" сообщила, что в городе Новомичуринск Рязанской области телезрителям вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм порнографического содержания. Гендиректор компании-провайдера "ТелеМаг" объяснил это техническим сбоем: в это время в кабельной сети Новомичуринска проходили ремонтные работы, и один из сотрудников подключил к каналу НТВ не тот кабель.
"В связи с произошедшим инцидентом во время трансляции НТВ в Новомичуринск, мы получили большое количество жалоб от телезрителей, так как не все смогли увидеть то, что в течение 15 минут наблюдала часть жителей Рязанской области. От себя добавим, что уже ведем переговоры с PornHub, а также ожидаем подключения Новомичуринска в расширенную панель Mediascope с нового года. Ну и побольше таких качественных кабельных операторов, а то у Роскомнадзора мало работы", - процитировали РИА Новости в пресс-службе слова главреда НТВ Александры Кошарницкой.