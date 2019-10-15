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РИА Новости

Главред НТВ с юмором отреагировала на инцидент с непристойным видео в эфире

11:42 15.10.2019 (обновлено: 14:18 15.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаг НТВ
Флаг НТВ
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Флаг НТВ. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Руководство НТВ с юмором отреагировало на инцидент с трансляцией порноролика в эфире, рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Ранее "Комсомольская правда Рязань" сообщила, что в городе Новомичуринск Рязанской области телезрителям вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм порнографического содержания. Гендиректор компании-провайдера "ТелеМаг" объяснил это техническим сбоем: в это время в кабельной сети Новомичуринска проходили ремонтные работы, и один из сотрудников подключил к каналу НТВ не тот кабель.
"В связи с произошедшим инцидентом во время трансляции НТВ в Новомичуринск, мы получили большое количество жалоб от телезрителей, так как не все смогли увидеть то, что в течение 15 минут наблюдала часть жителей Рязанской области. От себя добавим, что уже ведем переговоры с PornHub, а также ожидаем подключения Новомичуринска в расширенную панель Mediascope с нового года. Ну и побольше таких качественных кабельных операторов, а то у Роскомнадзора мало работы", - процитировали РИА Новости в пресс-службе слова главреда НТВ Александры Кошарницкой.
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НТВ (телеканал)РоскомнадзорМоскваРязаньРязанская областьОбщество
Популярные комментарии
никто разницы и не заметил
15 октября, 11:57
dayzzgone 1
19290001
Ну что тут скажешь? По НТВ наконец то начали показывать что то путное, познавательное и интересное.
15 октября, 12:47
Степан Полосов Полосов
18260001
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