Главред НТВ с юмором отреагировала на инцидент с непристойным видео в эфире

"В связи с произошедшим инцидентом во время трансляции НТВ в Новомичуринск, мы получили большое количество жалоб от телезрителей, так как не все смогли увидеть то, что в течение 15 минут наблюдала часть жителей Рязанской области. От себя добавим, что уже ведем переговоры с PornHub, а также ожидаем подключения Новомичуринска в расширенную панель Mediascope с нового года. Ну и побольше таких качественных кабельных операторов, а то у Роскомнадзора мало работы", - процитировали РИА Новости в пресс-службе слова главреда НТВ Александры Кошарницкой.