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РИА Новости
Война в Сирии

В турецком парламенте назвали санкционную политику США неприемлемой

11:41 15.10.2019 (обновлено: 12:24 15.10.2019)
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© Фото предоставлено Озтюрком ЙылмазовымДепутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз
Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз
© Фото предоставлено Озтюрком Йылмазовым
Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз. Архивное фото
АНКАРА, 15 окт - РИА Новости, Федор Смирнов. Санкции США по отношению к Турции из-за ее операции "Источник мира" в Сирии неприемлемы и не соответствуют союзническим отношениям между двумя странами, заявил во вторник РИА Новости независимый депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития. Трамп также заявил, что приостанавливает переговоры с Турцией о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.
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"США, будучи нашими союзниками, не поддерживают Турцию в ее борьбе с террористическими угрозами, наоборот, берут под свою защиту (запрещенную в Турции) Рабочую партию Курдистана. Это неприемлемый подход. Конечно, санкции могут нанести ущерб нашей стране, но сам факт, что США так себя ведут по отношению к своему союзнику – это очень печально", - сказал собеседник агентства.
Он также прокомментировал ход турецкой операции в Сирии.
"Мне сложно прогнозировать, войдет ли турецкая армия в Манбидж и Кобани, я не могу знать планы наших военных. На эти расчеты влияет ситуация на месте событий, международная обстановка, и решение будет приниматься в зависимости от этих и других факторов. Мы не хотим, чтобы в нашем регионе царили террористы, поэтому думаю, что мировое сообщество должно подходить с пониманием к чувствительности Турции к этой теме", - добавил Йылмаз.
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииОзтюрк ЙылмазДональд ТрампТурцияСирияВ мире
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