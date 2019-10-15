В Турции упал учебный гражданский самолет

АНКАРА, 15 окт - РИА Новости. Учебный гражданский самолет упал в провинции Анталья, сообщает телеканал NTV во вторник.
Инцидент произошел в районе Манавгата. На место происшествия прибыли спасатели и медики. О пострадавших пока не сообщается.
Как сообщил губернатор Антальи Мунир Каралоглу, самолет упал сразу после взлета. "На данный момент мы располагаем информацией о том, что погибших и раненых нет", - цитирует его агентство Anadolu.
Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü https://t.co/mOrQpMSajn pic.twitter.com/lN4ZDflD4i— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) October 15, 2019