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РИА Новости

В Турции упал учебный гражданский самолет

11:36 15.10.2019 (обновлено: 12:08 15.10.2019)
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь. Архивное фото
АНКАРА, 15 окт - РИА Новости. Учебный гражданский самолет упал в провинции Анталья, сообщает телеканал NTV во вторник.
Инцидент произошел в районе Манавгата. На место происшествия прибыли спасатели и медики. О пострадавших пока не сообщается.
Как сообщил губернатор Антальи Мунир Каралоглу, самолет упал сразу после взлета. "На данный момент мы располагаем информацией о том, что погибших и раненых нет", - цитирует его агентство Anadolu.
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Анкара (провинция)ТурцияВ мире
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