На акции протеста курдов в Германии пострадали пять человек

БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости. По меньшей мере пять человек пострадали в результате беспорядков в ходе акции протеста курдов в немецком городе Герне, Северный Рейн-Вестфалия, в том числе двое - в стычке с турками, сообщает местная полиция.

Демонстрация проходила накануне вечером. В ней принимали участие порядка 350 человек, преимущественно курды. Когда участники акции проходили мимо бара, неустановленные посетители заведения показали им руками жесты, которые спровоцировали курдов на атаку. Два посетителя бара пострадали, было разбито окно.

Участники акции продолжили свой путь, но когда они проходили мимо турецкого кафе, кто-то бросил в их направлении бутылку. "На это последовала очень эмоциональная и гневная реакция. Множество участников акции атаковали кафе. В ходе этого, по имеющимся на данный момент сведениями, были повреждены мебель и окно в магазине. По меньшей мере один находившийся в кафе человек пострадал. Также при попытке вмешаться получил травмы сотрудник полиции", - сообщается в пресс-релизе полиции.

Полиции удалось урегулировать ситуацию. Демонстрация продолжила свой путь к конечной точке акции, где она по плану закончилась.