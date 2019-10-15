Более 40 рейсов отменили из аэропорта Барселоны

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. По меньшей мере 45 рейсов отменены во вторник из барселонского аэропорта "Эль-Прат", где накануне произошли столкновения полиции с протестующими против решения Верховного суда Испании в отношении каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, сообщает По меньшей мере 45 рейсов отменены во вторник из барселонского аэропорта "Эль-Прат", где накануне произошли столкновения полиции с протестующими против решения Верховного суда Испании в отношении каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, сообщает газета Periodico

"В общей сложности 45 рейсов из 936 запланированных на вторник были отменены из-за того, что самолеты не смогли прибыть (в аэропорт) вчера", - говорится в сообщении издания.

По данным Periodico, на стойках регистрации в аэропорту наблюдаются очереди длиннее обычного, так как многие пассажиры, обеспокоенные событиями накануне, прибыли задолго до вылета их рейсов. Десяткам пассажирам пришлось провести ночь в аэропорту из-за отмены или переноса рейсов.

Как отмечается, во вторник сбоев в движении поездов в сторону и из аэропорта не наблюдается.