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РИА Новости
РИА Наука

Россия вошла в первую пятерку стран по числу исследователей, заявил Котюков

11:34 15.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на пленарном заседании Государственной Думы
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на пленарном заседании Государственной Думы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Россия занимает 11-е место в мире по числу научных публикаций, восьмое – по числу патентов и входит в первую пятёрку по числу исследователей, заявил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.
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Он отметил, что нацпроект предусматривает график вхождения России в число пяти наиболее развитых стран мира по исследованиям и разработкам. Для сравнения с другими странами выбраны показатели числа научных публикаций, патентных заявок и исследователей.
"По всем этим показателям у нас есть план выхода на пятое или даже лучшее место в мире. Могу сказать, что ситуация не так плоха, как может показаться", - сказал Котюков на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы.
"Если говорить по количеству публикаций, то на сегодняшний день мы одиннадцатые. Если говорить по количеству патентов, мы сегодня восьмые. Если говорить по количеству исследователей, мы уже в пятёрке. Нам нужно этот показатель удержать", - добавил он.
Национальный проект по науке предстоит выполнить в соответствии указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года".
По итогам выполнения проекта в 2024 году необходимо, в частности, обеспечить присутствие России в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. К этому же сроку требуется обеспечить привлекательность работы в РФ для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей, а также обеспечить опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счёт всех источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны.
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