Россия вошла в первую пятерку стран по числу исследователей, заявил Котюков

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Россия занимает 11-е место в мире по числу научных публикаций, восьмое – по числу патентов и входит в первую пятёрку по числу исследователей, заявил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Он отметил, что нацпроект предусматривает график вхождения России в число пяти наиболее развитых стран мира по исследованиям и разработкам. Для сравнения с другими странами выбраны показатели числа научных публикаций, патентных заявок и исследователей.

"По всем этим показателям у нас есть план выхода на пятое или даже лучшее место в мире. Могу сказать, что ситуация не так плоха, как может показаться", - сказал Котюков на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы.

"Если говорить по количеству публикаций, то на сегодняшний день мы одиннадцатые. Если говорить по количеству патентов, мы сегодня восьмые. Если говорить по количеству исследователей, мы уже в пятёрке. Нам нужно этот показатель удержать", - добавил он.

Национальный проект по науке предстоит выполнить в соответствии указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года".