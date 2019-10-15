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РИА Новости

ГК "Русская кожа" открыла новый кожевенный завод в Алтайском крае

11:35 15.10.2019 (обновлено: 13:00 15.10.2019)
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© Фото : ООО "Русская кожа Алтай"Церемония открытия завода "Русская кожа Алтай"
Церемония открытия завода Русская кожа Алтай
© Фото : ООО "Русская кожа Алтай"
Группа компаний "Русская кожа" во вторник в городе Заринск Алтайского края открыла новый кожевенный завод ООО "Русская кожа Алтай".
Инвестиции в проект составили 2,1 миллиарда рублей. Завод имеет мощность по переработке 600 тонн сырых шкур в месяц, объем выпуска кожевенных материалов – 100 тысяч квадратных метров в месяц. На предприятии будут трудиться около 200 человек. За последние 20 лет подобные проекты в России не осуществлялись.
Строительство завода послужило толчком для создания в Заринске территории опережающего социального экономического развития (ТОСЭР), первым резидентом которого стало предприятие ООО "Русская кожа Алтай". Открытие завода станет датой завершения инвестиционного этапа в строительстве предприятия и началом нового еще более сложного этапа развития технологий и вхождения в рынок.
При проектировании и строительстве завода использовались самые передовые доступные технические и технологические достижения, имеющиеся в мировой кожевенной индустрии. Построенное производство отвечает всем международным стандартам в области экологии, энергоэффективности и производительности труда.
Завод оснащен самым современным оборудованием ведущих мировых производителей, а также системами автоматизации. Логистика поставок с завода позволит не только сократить затраты по обеспечению кожевенными материалами фабрик Сибирского федерального округа, но и благодаря сокращению транспортного плеча и сроков поставки продукции, повысить конкурентоспособность на рынках Юго-Восточной Азии.
© Фото : ООО "Русская кожа Алтай"Кожевенный завод ООО "Русская кожа Алтай"
Кожевенный завод ООО Русская кожа Алтай
© Фото : ООО "Русская кожа Алтай"
Кожевенный завод ООО "Русская кожа Алтай"
Запуск кожевенного завода будет началом создания кооперационных цепочек новых предприятий, в работе которых используются кожевенные материалы, таких как производство мягкой мебели, пошив галантереи, одежды и обуви.
На торжественной церемонии открытия нового производства статс-секретарь-заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отметил важность запуска завода и развития легкой промышленности в РФ и вручил награды министерства руководству ГК "Русская кожа" Игорю Коськину и Игорю Сурину.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, в свою очередь, поздравил гостей мероприятия и вручил награды правительства Алтайского края коллективам строительных и подрядных организаций.
В официальной церемонии также приняли участие представители правительства Алтайского края, Фонда развития моногородов, АО "Российский экспортный центр", администрации Заринска, Российского союза кожевников и обувщиков, "Сбербанка Лизинг", химических предприятий, производителей оборудования и строительных организаций.
ООО "Русская кожа Алтай" - это шестое предприятие группы компаний "Русская кожа". Подробнее о ГК "Русская кожа" на сайте компании.
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Алтайский крайНовости компаний - Экономика
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