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РИА Новости

Рада Украины заслушает глав Минобороны, МИД и Минэнерго в пятницу

11:31 15.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины. 3 сентября 2019
Заседание Верховной рады Украины. 3 сентября 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. 3 сентября 2019. Архивное фото
КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Парламент Украины в пятницу в ходе "Часа вопросов к правительству" заслушает главу Минобороны Андрея Загороднюка, министра иностранных дел Вадима Пристайко и министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Ранее ряд фракций требовали заслушать в парламенте главу Минобороны по вопросам сумм, заложенных в проекте госбюджета на будущий год на укрепление обороноспособности страны, министра энергетики - по тарифной политике накануне старта отопительного сезона, а также главу МИД - по ситуации в Донбассе и "формуле Штайнмайера", определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.
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"Мы приглашаем на пятницу министра обороны, министров Оржеля и Пристайко", - сказал Разумков в ходе согласительного совета лидеров парламентских фракций во вторник.
По его словам, в пятницу в Раде будет присутствовать весь состав кабмина, так как парламент намерен принять в первом чтении проект госбюджета на 2020 год.
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Партия Зеленского хочет заслушать в Раде Украины главу Минобороны
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Алексей ОржельАндрей ЗагороднюкДмитрий РазумковВадим ПристайкоВерховная Рада УкраиныУкраина
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