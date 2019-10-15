Рада Украины заслушает глав Минобороны, МИД и Минэнерго в пятницу

КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Парламент Украины в пятницу в ходе "Часа вопросов к правительству" заслушает главу Минобороны Андрея Загороднюка, министра иностранных дел Вадима Пристайко и министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Ранее ряд фракций требовали заслушать в парламенте главу Минобороны по вопросам сумм, заложенных в проекте госбюджета на будущий год на укрепление обороноспособности страны, министра энергетики - по тарифной политике накануне старта отопительного сезона, а также главу МИД - по ситуации в Донбассе и "формуле Штайнмайера", определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.

"Мы приглашаем на пятницу министра обороны, министров Оржеля и Пристайко", - сказал Разумков в ходе согласительного совета лидеров парламентских фракций во вторник.