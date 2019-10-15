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РИА Новости

В Иркутске начали доследственную проверку по факту отравления студентов

11:27 15.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ИРКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Доследственная проверка начата по факту отравления студентов Байкальского госуниверситета в одной из городских столовых Иркутска, сообщает СУСК РФ по региону.
В понедельник по факту госпитализации 7 человек в инфекционную больницу эпидемиологическую проверку начали сотрудники Роспотребнадзора.
"Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - сообщает следственное управление.
По словам пострадавших, в выходные дни они ели в столовой на улице Горького, через некоторое время почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. В настоящее время следователи СК опрашивают также персонал пункта общественного питания, взяты пробы продуктов на экспертизу.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, число госпитализированных студентов, посещавших ту же столовую, во вторник выросло до 14 человек.
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Следственный комитет РФРоспотребнадзорИркутскРоссияПроисшествия
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