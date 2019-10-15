В Иркутске начали доследственную проверку по факту отравления студентов

ИРКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Доследственная проверка начата по факту отравления студентов Байкальского госуниверситета в одной из городских столовых Иркутска, сообщает СУСК РФ по региону.

В понедельник по факту госпитализации 7 человек в инфекционную больницу эпидемиологическую проверку начали сотрудники Роспотребнадзора.

"Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - сообщает следственное управление.

По словам пострадавших, в выходные дни они ели в столовой на улице Горького, через некоторое время почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. В настоящее время следователи СК опрашивают также персонал пункта общественного питания, взяты пробы продуктов на экспертизу.