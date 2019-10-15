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РИА Новости

Косачев прокомментировал введение Минфином США санкций против Турции

11:26 15.10.2019 (обновлено: 11:29 15.10.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что введение Минфином США санкций против Турции окончательно подтвердило тот факт, что подобные действия являются инструментом внутренней, а не внешней американской политики.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.
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Трамп также заявил, что приостанавливает переговоры с Турцией о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.
"Введение минфином США ранее анонсированных Трампом санкций против трех турецких министров и двух министерств, на мой взгляд, окончательно подтвердило то, о чем догадывались уже многие в мире: санкции являются инструментом внутренней, а не внешней политики США. Они не достигают номинально заявляемых целей..., но в той или иной мере решают проблемы самого Трампа с его политическими оппонентами", - написал сенатор в Facebook.
Косачев, в частности, напомнил о заявлении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси о том, что Трамп предал курдов и дал Турции "зеленый свет" на проведение операции. Таким образом, по мнению сенатора, американский президент был вынужден реагировать не столько из-за действий Анкары, сколько из-за давления конгрессменов, и сделал это "в уже привычном санкционном режиме".
"Другое дело, что не столько санкции, сколько позиция большинства союзников Турции по НАТО может, конечно, в какой-то мере повлиять на поведение Анкары, которой не очень хочется оказаться в полной изоляции", - добавил Косачев.
Он также добавил, что российскую позицию однозначно выразил президент РФ Владимир Путин, и она касается не только действий Турции: "территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, и территориальная целостность Сирийской арабской республики должна быть полностью восстановлена".
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