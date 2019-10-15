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РИА Новости

В Колумбии задержали женщину в инвалидной коляске с 17 килограммами кокаина

11:19 15.10.2019
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© Cortesía Policía AntioquiaПредставители Колумбийской полиции и задержанная в аэропорту города Рионегро женщина, перевозившая в своей инвалидной коляске 17 килограммов кокаина
Представители Колумбийской полиции и задержанная в аэропорту города Рионегро женщина, перевозившая в своей инвалидной коляске 17 килограммов кокаина
© Cortesía Policía Antioquia
Представители Колумбийской полиции и задержанная в аэропорту города Рионегро женщина, перевозившая в своей инвалидной коляске 17 килограммов кокаина
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Полиция Колумбии задержала в международном аэропорту города Рионегро 81-летнюю женщину, перевозившую в своей инвалидной коляске 17 килограммов кокаина, сообщает радиостанция RCN.
По данным полиции, женщина собиралась отправиться в столицу Испании, где, предположительно, у нее есть родственники.
"Была задержана пожилая женщина, уроженка департамента Рисаральда. Внутри металлической конструкции инвалидной коляски находились 17 000 граммов кокаина. Она направлялась в Мадрид", - заявил представитель полиции департамента Антиокия Джованни Буитраго Белтран.
Полицейский отметил, что это уже третий случай, когда "психотропные вещества пытались вывезти из аэропорта в инвалидной коляске".
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