В Колумбии задержали женщину в инвалидной коляске с 17 килограммами кокаина

Представители Колумбийской полиции и задержанная в аэропорту города Рионегро женщина, перевозившая в своей инвалидной коляске 17 килограммов кокаина

Представители Колумбийской полиции и задержанная в аэропорту города Рионегро женщина, перевозившая в своей инвалидной коляске 17 килограммов кокаина

© Cortesía Policía Antioquia Представители Колумбийской полиции и задержанная в аэропорту города Рионегро женщина, перевозившая в своей инвалидной коляске 17 килограммов кокаина

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Полиция Колумбии задержала в международном аэропорту города Рионегро 81-летнюю женщину, перевозившую в своей инвалидной коляске 17 килограммов кокаина, сообщает радиостанция Полиция Колумбии задержала в международном аэропорту города Рионегро 81-летнюю женщину, перевозившую в своей инвалидной коляске 17 килограммов кокаина, сообщает радиостанция RCN

По данным полиции, женщина собиралась отправиться в столицу Испании, где, предположительно, у нее есть родственники.

"Была задержана пожилая женщина, уроженка департамента Рисаральда. Внутри металлической конструкции инвалидной коляски находились 17 000 граммов кокаина. Она направлялась в Мадрид", - заявил представитель полиции департамента Антиокия Джованни Буитраго Белтран.