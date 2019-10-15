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РИА Новости

Сторонники независимости Каталонии блокируют ж/д сообщение, сообщили СМИ

11:19 15.10.2019 (обновлено: 15:00 15.10.2019)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку независимости Каталонии
Участники акции в поддержку независимости Каталонии
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Участники акции в поддержку независимости Каталонии. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Протестующие против решения ВС Испании в отношении каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, во вторник утром заблокировали один из участков железнодорожных путей в муниципалитете Матаро, сообщает газета Periodico.
Верховный суд Испании в понедельник вынес приговор двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, девять из них были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. В понедельник в автономном сообществе происходили беспорядки.
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
10:34РИА Новости
Более 130 человек пострадали в беспорядках в Каталонии
По данным издания, члены Комитетов защиты республики (CDR) – радикального течения движения за независимость - в 8.30 утра по местному времени (09.30 мск) перекрыли железнодорожные пути на участке Матаро-Барселона, в связи с чем движение поездов было прервано.
Позднее железнодорожная компания Renfe сообщила в Twitter, что по данным на 10.15 по местному времени (11.15 мск) было восстановлено сообщение между Барселоной и Жироной "с ограничением скорости". Как отмечается, на данном участке "постепенно" начнется движение высокоскоростных поездов.
Как отмечается, к утру вторника не удалось восстановить движение на путях следования высокоскоростных поездов в Жироне, которые были повреждены накануне. Таким образом, по-прежнему прервано сообщение между Барселоной и Жироной, а также движение поездов в сторону Фигереса.
Участники акции в поддержку независимости Каталонии
09:20РИА Новости
Экс-замглавы правительства Каталонии заявил, что новый референдум неизбежен
По данным издания, на некоторое время было прервано движение между муниципалитетами Сан-Мигель-де-Флувья и Фласса после того, как срезанное бензопилой дерево упало на контактную линию.
Движение по автомагистралям в сторону Барселоны также затруднено. На дорогах наблюдаются многокилометровые пробки.
Беспорядки в Каталонии
© AP Photo / Bernat Armangue

Беспорядки начались сразу после объявления приговора каталонским политикам.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
1 из 11

Беспорядки начались сразу после объявления приговора каталонским политикам.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AP Photo / Bernat Armangue

Радикалы блокировали автомобильные и железные дороги, устраивали митинги и шествия, протестовали около государственных учреждений.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
2 из 11

Радикалы блокировали автомобильные и железные дороги, устраивали митинги и шествия, протестовали около государственных учреждений.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AFP 2019 / Pau Barren

Самая сложная ситуация сложилась в аэропорту Барселоны.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
3 из 11

Самая сложная ситуация сложилась в аэропорту Барселоны.

© AFP 2019 / Pau Barren
© AP Photo / Francisco Seco

Радикальная организация "Демократическое цунами" призвала сторонников независимости направляться в аэропорт.

Протесты в Каталонии
4 из 11

Радикальная организация "Демократическое цунами" призвала сторонников независимости направляться в аэропорт.

© AP Photo / Francisco Seco
© AP Photo / Francisco Seco

Несмотря на оцепление, несколько десятков человек проникли в здание.

Протесты в Каталонии
5 из 11

Несмотря на оцепление, несколько десятков человек проникли в здание.

© AP Photo / Francisco Seco
© REUTERS / Jon Nazca

Произошли столкновения с полицией.

Граффити в аэропорту Барселоны
6 из 11

Произошли столкновения с полицией.

© REUTERS / Jon Nazca
© AP Photo / Bernat Armangue

Полицейские были вынуждены применить дубинки и резиновые пули.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
7 из 11

Полицейские были вынуждены применить дубинки и резиновые пули.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AFP 2019 / Pau Barrena

В течение всего дня к аэропорту подходили все новые протестующие, они заблокировали дорогу.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
8 из 11

В течение всего дня к аэропорту подходили все новые протестующие, они заблокировали дорогу.

© AFP 2019 / Pau Barrena
© AFP 2019 / Lluis Gene

Вечером в понедельник обострилась ситуация и у здания Национальной полиции в центре Барселоне.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
9 из 11

Вечером в понедельник обострилась ситуация и у здания Национальной полиции в центре Барселоне.

© AFP 2019 / Lluis Gene
© REUTERS / Albert Gea

Здесь тоже произошли столкновения.

Столкновения протестующих с полицией, Каталония.
10 из 11

Здесь тоже произошли столкновения.

© REUTERS / Albert Gea
© AFP 2019 / Lluis Gene

В результате беспорядков в Каталонии пострадали более 130 человек.

Испанские полицейские проходят мимо пассажиров, ожидающих в аэропорту Эль-Прат в Барселоне
11 из 11

В результате беспорядков в Каталонии пострадали более 130 человек.

© AFP 2019 / Lluis Gene
1 из 11

Беспорядки начались сразу после объявления приговора каталонским политикам.

© AP Photo / Bernat Armangue
2 из 11

Радикалы блокировали автомобильные и железные дороги, устраивали митинги и шествия, протестовали около государственных учреждений.

© AP Photo / Bernat Armangue
3 из 11

Самая сложная ситуация сложилась в аэропорту Барселоны.

© AFP 2019 / Pau Barren
4 из 11

Радикальная организация "Демократическое цунами" призвала сторонников независимости направляться в аэропорт.

© AP Photo / Francisco Seco
5 из 11

Несмотря на оцепление, несколько десятков человек проникли в здание.

© AP Photo / Francisco Seco
6 из 11

Произошли столкновения с полицией.

© REUTERS / Jon Nazca
7 из 11

Полицейские были вынуждены применить дубинки и резиновые пули.

© AP Photo / Bernat Armangue
8 из 11

В течение всего дня к аэропорту подходили все новые протестующие, они заблокировали дорогу.

© AFP 2019 / Pau Barrena
9 из 11

Вечером в понедельник обострилась ситуация и у здания Национальной полиции в центре Барселоне.

© AFP 2019 / Lluis Gene
10 из 11

Здесь тоже произошли столкновения.

© REUTERS / Albert Gea
11 из 11

В результате беспорядков в Каталонии пострадали более 130 человек.

© AFP 2019 / Lluis Gene
1700121
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