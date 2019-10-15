Сторонники независимости Каталонии блокируют ж/д сообщение, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Протестующие против решения ВС Испании в отношении каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, во вторник утром заблокировали один из участков железнодорожных путей в муниципалитете Матаро, сообщает газета Протестующие против решения ВС Испании в отношении каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, во вторник утром заблокировали один из участков железнодорожных путей в муниципалитете Матаро, сообщает газета Periodico

Верховный суд Испании в понедельник вынес приговор двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, девять из них были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. В понедельник в автономном сообществе происходили беспорядки.

По данным издания, члены Комитетов защиты республики (CDR) – радикального течения движения за независимость - в 8.30 утра по местному времени (09.30 мск) перекрыли железнодорожные пути на участке Матаро-Барселона, в связи с чем движение поездов было прервано.

Позднее железнодорожная компания Renfe сообщила в Twitter, что по данным на 10.15 по местному времени (11.15 мск) было восстановлено сообщение между Барселоной и Жироной "с ограничением скорости". Как отмечается, на данном участке "постепенно" начнется движение высокоскоростных поездов.

Как отмечается, к утру вторника не удалось восстановить движение на путях следования высокоскоростных поездов в Жироне, которые были повреждены накануне. Таким образом, по-прежнему прервано сообщение между Барселоной и Жироной, а также движение поездов в сторону Фигереса.

По данным издания, на некоторое время было прервано движение между муниципалитетами Сан-Мигель-де-Флувья и Фласса после того, как срезанное бензопилой дерево упало на контактную линию.