ОНФ выявил недоработки в проекте приказа Минкомсвязи о цифровых продуктах

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Эксперты ОНФ направили в Минкомсвязи РФ экспертное заключение с рекомендацией устранить недоработки в проекте приказа о требованиях к региональным проектам по внедрению отечественных цифровых продуктов, сообщает пресс-служба ОНФ.

В пресс-службе Народного фронта напомнили, что Минкомсвязь выставила на независимую антикоррупционную экспертизу проект приказа "Об утверждении требований к региональным проектам по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий, в субъектах РФ в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития сквозных цифровых технологий".

"Проект приказа имеет целый ряд недоработок. Если их не устранить, то это приведет к возникновению многочисленных рисков. Например, к необоснованному ограничению сфер деятельности претендентов на получение субсидий, сильному влиянию субъективной оценки на отбор проектов, нарушению интересов государства при проведении экспертиз, выводу средств субсидии в организации-субподрядчики. Нужно исключить эти риски", – цитирует пресс-служба движения слова эксперта ОНФ, руководителя направления "Регулирование финансовых рынков" Фонда развития интернет-инициатив Игоря Меркушова.

Так, в документе указано, что проект должен реализовываться "в приоритетной отрасли экономики". При этом эксперты отмечают, что, согласно майскому указу главы государства, сквозные цифровые технологии предполагается использовать не только в конкретной отрасли экономики, но и в других сферах, включая госуправление, социальную сферу, образование, медицину, промышленность.

Также эксперты обращают внимание на то, что, согласно документу, проект должен обладать высокой социально-экономической значимостью для региона, на территории которого он реализуется. При этом порядок определения этой значимости для субъекта не установлен.