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РИА Новости
Война в Сирии

МИД Китая прокомментировал военную операцию Турции в Сирии

11:13 15.10.2019
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© AP Photo / Emrah GurelТанк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
© AP Photo / Emrah Gurel
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией. Архивное фото
ПЕКИН, 15 окт – РИА Новости. Военная операция Турции на территории Сирии может привести к укреплению позиций террористов в стране, в том числе и террористической группировки "Исламское государство"*, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Контртеррористическая ситуация в Сирии до сих пор остается достаточно серьезной, соответствующая военная операция может привести к тому, что террористы укроются за границей, а террористическая группировка "Исламское государство"* попытается воспользоваться случаем и вернуть себе утерянные позиции", - заявил дипломат.
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По его словам, "Китай настаивает на том, чтобы Турция взяла на себя ответственность и приложила совместные с международным сообществом усилия для борьбы с терроризмом".
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Поддерживаемые Турцией бойцы поднимают флаг сирийской оппозиции в городе Телль-Абъяд.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииГэн ШуанИсламское государствоМИД КНРСирияВ мире
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