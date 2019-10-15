МИД Китая прокомментировал военную операцию Турции в Сирии

ПЕКИН, 15 окт – РИА Новости. Военная операция Турции на территории Сирии может привести к укреплению позиций террористов в стране, в том числе и террористической группировки "Исламское государство"*, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Контртеррористическая ситуация в Сирии до сих пор остается достаточно серьезной, соответствующая военная операция может привести к тому, что террористы укроются за границей, а террористическая группировка "Исламское государство"* попытается воспользоваться случаем и вернуть себе утерянные позиции", - заявил дипломат.

По его словам, "Китай настаивает на том, чтобы Турция взяла на себя ответственность и приложила совместные с международным сообществом усилия для борьбы с терроризмом".

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.