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Новости Подмосковья

Куракин: подготовка к рекультивации полигонов в Подмосковье идет по плану

11:12 15.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭкскаватор на полигоне твердых бытовых отходов "Кучино" в Балашихе Московской области
Экскаватор на полигоне твердых бытовых отходов Кучино в Балашихе Московской области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. В Подмосковье к концу 2020 года планируется завершить рекультивацию пяти полигонов ТКО, разработана документация по рекультивации еще 8 полигонов, сообщил зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин на брифинге, посвященном статусу работ на полигонах в регионе в рамках федерального проекта "Чистая страна".
По его словам, в настоящее время завершены подготовительные работы на пяти закрытых полигонах: "Царево" в Пушкинском городском округе, "Дубна Левобережная", "Долгопрудный", "Аннино" в Рузском округе и "Кулаковском" в Чеховском.
"Приступили к формированию тел полигонов везде, кроме "Царева". На полигоне Царево создается чаша, в которую будет перемещена часть отходов. Для этого необходимо подготовить основание, которое будет пересыпано песком и укрыто геосинтетическими материалами (экран–решетка, песок, геомембрана). К концу будущего года планируется завершение рекультивации всех этих полигонов. Кроме того, состоялось подписание муниципального контракта на рекультивацию полигона "Слизнево" в Наро-Фоминском округе. Работы на этом объекте планируется завершить в октябре 2021 года", - привели в пресс-службе правительства Подмосковья слова Куракина.
Он подчеркнул, что реформа системы обращения с отходами, ликвидация накопленного вреда остаются наиболее важными темами в экологической повестке региона.
Полигон твердых бытовых отходов Ядрово в Московской области
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"Приступая к работе, мы понимали, что реализация нацпроекта "Экология" федерального проекта "Чистая страна" - это не легкая прогулка. Опыта рекультивации полигонов такого масштаба, как "Кучино", "Ядрово" и других в России просто нет. То, что происходит сегодня в Московской области, беспрецедентно. Мы накапливаем бесценный опыт буквально на ходу. И сегодня я могу с уверенностью сказать, что команда Минэкологии при поддержке Минприроды РФ успешно справляется с поставленными задачами и готова ответить на любые вызовы, которые возникают в сложнейшем процессе рекультивации", сказал Куракин.
В настоящее время разработана проектная документация по рекультивации еще 8 закрытых полигонов: "Вальцово" (Ступинский округ), "Дубна правобережная", "Каурцево" (Наро-Фоминский), "Парфеново" (Сергиево-Посадский), "Павловское" (Истринский), "Княжьи Горы" (Шаховская), "Съяново" (Серпуховский) и "Часцы" (Одинцовский).
"Проекты рекультивации полигонов "Часцы", "Вальцово" и "Дубна Правобережная" прошли государственную экологическую экспертизу и уже находятся на рассмотрении в Мособлэкспертизе. Проект по полигону "Парфеново" в Сергиево-Посадском округе в настоящий момент проходит государственную экологическую экспертизу. Заключение Мособлэкспертизы ожидается в декабре 2019 года. Рекультивация всех объектов начнется в плановом режиме в 2020 году", - уточняется в сообщении.
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Новости ПодмосковьяДмитрий КуракинМосковская область
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