Под Калугой грузовик столкнулся с двумя легковушками

"По предварительным данным, водитель автомашины MAN (цементовоз), двигаясь в сторону М-3 "Украина", допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с двумя автомобилями: "ВАЗ 2121" и Nissan. В результате ДТП погибли 4 человека, водитель и пассажиры "ВАЗ 2121", - говорится в сообщении.