Под Калугой грузовик столкнулся с двумя легковушками

ВОРОНЕЖ, 15 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате столкновения цементовоза с двумя легковыми автомобилями в Калужской области, сообщает во вторник управление МВД по региону.
Авария произошла в 9.00 мск вторника на подъезде к Калуге от трассы М-3 "Украина".
"По предварительным данным, водитель автомашины MAN (цементовоз), двигаясь в сторону М-3 "Украина", допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с двумя автомобилями: "ВАЗ 2121" и Nissan. В результате ДТП погибли 4 человека, водитель и пассажиры "ВАЗ 2121", - говорится в сообщении.
По данным полиции, информация о пострадавших уточняется.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, скорой медицинской помощи, МЧС. Движение на автодороге затруднено.