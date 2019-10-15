В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой. Об этом сообщил РИА Новости руководитель поискового отряда "Прорыв" Николай Волков.

"Информация подтверждена, тело найдено. Пресс-служба ГУ МВД подтвердила", — сказал он.

В региональных главках МВД и Следственного комитета от комментариев пока воздерживаются.

Об исчезновении девушки стало известно 11 октября. Она пропала после того, как накануне вечером, после работы, поехала показывать свой Audi Q5 потенциальному покупателю.

Девушку искали полицейские и волонтеры, управление СК по Свердловской области возбудило уголовное дело об убийстве. Машину, которую она собиралась продать, в итоге нашли у перекупщиков.

Позже "Комсомольская правда — Урал" сообщила со ссылкой на источники в силовых структурах, что в Челябинске задержали трех подозреваемых в убийстве: двух мужчин и женщину. По данным издания, они представились покупателями машины, причем женщина заявила, что беременна и не сможет приехать посмотреть авто. Поэтому, пишет газета, Каторгина сама отправилась на встречу, на которой ее зарезали и закопали в окрестностях частного сектора.