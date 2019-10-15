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РИА Новости
Новости Подмосковья

Проблема благоустройства дворов лидирует на портале "Добродел" за неделю

11:08 15.10.2019
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© РИА Новости / Наталья РябоваРуки на клавиатуре
Руки на клавиатуре
© РИА Новости / Наталья Рябова
КРАСНОГОРСК, 15 окт — РИА Новости. Проблема комплексного благоустройства дворов вышла на первое место по числу обращений жителей Московской области на портале "Добродел" за минувшую неделю, сообщил директор центра управления регионом Илья Карасев на заседании правительства региона во вторник.
"Проблема комлпексного благоустройства дворов вышла на первое место на портале "Добродел" за прошедшую неделю. В тройку лидеров вошли проблемы вывоза мусора, а также ремонта дорог", - сообщил Карасев.
Министр отметил, что имеется положительная динамика по снижению количества отклоненных пользователями портала решений проблем по сравнению с прошлым отчетным периодом в Люберцах, Орехово-Зуевском городском округе и Подольске.
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