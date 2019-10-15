Проблема благоустройства дворов лидирует на портале "Добродел" за неделю

КРАСНОГОРСК, 15 окт — РИА Новости. Проблема комплексного благоустройства дворов вышла на первое место по числу обращений жителей Московской области на портале "Добродел" за минувшую неделю, сообщил директор центра управления регионом Илья Карасев на заседании правительства региона во вторник.

"Проблема комлпексного благоустройства дворов вышла на первое место на портале "Добродел" за прошедшую неделю. В тройку лидеров вошли проблемы вывоза мусора, а также ремонта дорог", - сообщил Карасев.