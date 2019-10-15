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РИА Новости

Экс-глава КС Украины потребовал восстановить его в должности

11:08 15.10.2019
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© Фото : DezidorЗдание Конституционного суда Украины
Здание Конституционного суда Украины
© Фото : Dezidor
Здание Конституционного суда Украины. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Экс-глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук подал заявление в секретариат суда с требованием немедленно выполнить решение суда о его восстановлении в должности, передает во вторник агентство "Украинские новости".
Советник Шевчука Денис Невьядомский 11 октября сообщил, что Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Шевчука в полном объеме и обязал восстановить его в должности главы Конституционного суда Украины.
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"Я себе даже представить не могу, что КС не исполнит решение суда", - цитирует слова Шевчука агентство.
По информации агентства, секретариат зарегистрировал указанное заявление. Шевчук отметил, что намерен ожидать положительного решения Конституционного суда. Он также подчеркнул, что не встречался с действующим главой суда Александром Тупицким.
Ранее команда журналистских расследований Bihus.infо со ссылкой на источник в КС сообщила, что судьи большинством голосов проголосовали за увольнение Шевчука с должности председателя и судьи КС. По данным СМИ, основанием освобождения Шевчука с должности стал вывод комиссии по регламенту и этике, которая нашла в его работе системные и существенные нарушения. Судьи КС избрали Наталью Шапталу новым председателем. Шевчук назвал произошедшее "антиконституционным переворотом" и обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании незаконным действий КCУ относительного его увольнения.
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