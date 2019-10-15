Экс-глава КС Украины потребовал восстановить его в должности

По информации агентства, секретариат зарегистрировал указанное заявление. Шевчук отметил, что намерен ожидать положительного решения Конституционного суда. Он также подчеркнул, что не встречался с действующим главой суда Александром Тупицким.

Ранее команда журналистских расследований Bihus.infо со ссылкой на источник в КС сообщила, что судьи большинством голосов проголосовали за увольнение Шевчука с должности председателя и судьи КС. По данным СМИ, основанием освобождения Шевчука с должности стал вывод комиссии по регламенту и этике, которая нашла в его работе системные и существенные нарушения. Судьи КС избрали Наталью Шапталу новым председателем. Шевчук назвал произошедшее "антиконституционным переворотом" и обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании незаконным действий КCУ относительного его увольнения.