Оппозиция в Раде просит заслушать главу Генштаба по отводу сил в Донбассе

КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Фракция партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной раде Украины предлагает в среду заслушать главу Генштаба Руслана Хомчака по вопросу разведения сил в Донбассе, заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договорились возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были начать 9 октября. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.

"Мы считаем, что процесс разведения войск, который был необходим для начала мирного процесса, должен быть освещен профессионально, прежде всего, в парламенте. Поэтому у нас есть предложение, чтобы прекратить любые спекуляции на эту тему, пригласить, к примеру, на завтра (среду -ред.) руководителя генштаба Украины, и чтобы он профессионально рассказал, что ж это такое", - сказал Бойко во время заседания согласительного совета парламентских фракций во вторник.