Вологодская Тотьма вновь примет этап Кубка мира по ездовому спорту

ВОЛОГДА, 15 окт – РИА Новости. Официальный этап Кубка мира по ездовому спорту на собачьих упряжках пройдет в январе 2020 года в городе Тотьме Вологодской области, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.

Уже три года подряд международная дистанционная гонка "Русский Север" проводится на базе "Школы путешественников Федора Конюхова" в Тотьме. В январе 2019 года в соревнованиях приняли участие 84 спортсмена из девяти регионов России, а также Эстонии, Белоруссии и Чехии. Благодаря зарубежным спортсменам, тотемская гонка впервые получила статус этапа Кубка мира и была занесена в официальный календарь.

"По оценкам судей и организаторов, за заездами наблюдали более двух тысяч зрителей, а сама гонка по уровню проведения была признана одной из лучших в Европе", - сказал губернатор.

В этом году Вологодская область обратилась в штаб-квартиру международной федерации ездовых видов спорта в Брюссель с заявкой о предоставлении соревнований в Тотьме статуса ежегодного официального этапа Кубка мира.