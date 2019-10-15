Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T11:05Z
https://ria.ru/20191015/1559798795.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150033/16/1500331679_0:180:3456:2124_1036x0_80_0_0_7516d362338e48fd859b0374e79b553a.jpg
РИА Новости
Вологодская область

Вологодская Тотьма вновь примет этап Кубка мира по ездовому спорту

11:05 15.10.2019
4
© РИА Новости / Александра НауменкоЦентр города Тотьма
Центр города Тотьма
© РИА Новости / Александра Науменко
ВОЛОГДА, 15 окт – РИА Новости. Официальный этап Кубка мира по ездовому спорту на собачьих упряжках пройдет в январе 2020 года в городе Тотьме Вологодской области, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.
Уже три года подряд международная дистанционная гонка "Русский Север" проводится на базе "Школы путешественников Федора Конюхова" в Тотьме. В январе 2019 года в соревнованиях приняли участие 84 спортсмена из девяти регионов России, а также Эстонии, Белоруссии и Чехии. Благодаря зарубежным спортсменам, тотемская гонка впервые получила статус этапа Кубка мира и была занесена в официальный календарь.
"По оценкам судей и организаторов, за заездами наблюдали более двух тысяч зрителей, а сама гонка по уровню проведения была признана одной из лучших в Европе", - сказал губернатор.
В этом году Вологодская область обратилась в штаб-квартиру международной федерации ездовых видов спорта в Брюссель с заявкой о предоставлении соревнований в Тотьме статуса ежегодного официального этапа Кубка мира.
Город Вологда
Вчера, 16:58Вологодская область
Новые передвижные ФАПы поступили на Вологодчину
"На прошлой неделе мы получили ответ. Инициатива была поддержана международной федерацией ездового спорта. Таким образом, с 10 по 12 января 2020 года в Вологодской области вновь пройдут международные соревнования по снежным видам ездового спорта "Русский Север 2020" – Этап Кубка мира. Приглашаем спортсменов и зрителей присоединиться к этому масштабному спортивному событию", - отметил глава региона.
000000
Обсудить 0
Вологодская областьТотьма
Рекомендуем
На рукопожатие к Путину собралась очередь саудовцев (скриншот видео)
Москва и Эр-Рияд готовят соглашение о взаимной защите капиталовложений
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Путин оценил влияние российского аграрного сектора на мировых рынках
Дмитрий Медведев
Медведев назвал сельскохозяйственную отрасль гордостью экономики
Сергей Григорьев, обвиняемый в нападении на сотрудника Следственного комитета России Владислава Капустина
Почему потенциальные убийцы разгуливают по улицам
Лента
новостей
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Россия выступила за реализацию трехсторонних проектов с КНДР и Южной Кореей
Банковская карта платежной системы VISA
В компании Visa рассказали, как защититься от кражи денег с банковских карт
Микроволновая печь
Роскачество провело испытания микроволновок
Трубы для строительства трубопровода Северный поток-2
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Флаг Германии на здании рейхстага
Немецкие СМИ рассказали об убытках от антироссийских санкций
Девушка с телефоном на кровати
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Ксения Каторгина
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
15:29В посольстве в Минске заявили, что россиянка Богачева находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
15:25В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки
15:25СК задержал еще одного человека по делу о массовых беспорядках в Москве
15:23Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией
15:22В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс
15:18В Чебоксарах поймали гулявшего по улицам медведя
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
15:13Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
15:12Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков
15:11В Москве из-за предмета, похожего на гранату, эвакуировали детский сад
Лента новостейМолния