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РИА Новости

На МКС космонавтам разрешили пользоваться сломанной беговой дорожкой

11:05 15.10.2019
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© Фото : РоскосмосКосмонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко на беговой дорожке на МКС
Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко на беговой дорожке на МКС
© Фото : Роскосмос
Космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко на беговой дорожке на МКС. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Специалисты подмосковного Центра управления полетами разрешили космонавтам на Международной космической станции (МКС) пользоваться российской беговой дорожкой, несмотря на поврежденное полотно.
В понедельник космонавт Александр Скворцов сообщил ЦУП о том, что бегать на дорожке нельзя, так как на ней порвалось полотно.
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"Специалисты решили, что можно пользоваться бегущей дорожкой. С подобными повреждениями ее уже эксплуатировали. Так что бегайте и наблюдайте за полотном", - сказал космонавту Олегу Скрипочке специалист ЦУП.
Сейчас на МКС имеются две беговые дорожки - российская БД-2, установленная в модуле "Звезда", и американская T2, находящаяся в модуле Tranquility.
В июне заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем РАН Евгения Ярманова сказала РИА Новости, что за время эксплуатации дорожки БД-2 с 2013 года, когда ее доставили на станцию, на ней порвалось полотно, которое на тот момент было уже за гарантией, и то только потому, что космонавт Елена Серова использовала кроссовки с пластмассовыми шипами.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.
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