На МКС космонавтам разрешили пользоваться сломанной беговой дорожкой

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Специалисты подмосковного Центра управления полетами разрешили космонавтам на Международной космической станции (МКС) пользоваться российской беговой дорожкой, несмотря на поврежденное полотно.

В понедельник космонавт Александр Скворцов сообщил ЦУП о том, что бегать на дорожке нельзя, так как на ней порвалось полотно.

"Специалисты решили, что можно пользоваться бегущей дорожкой. С подобными повреждениями ее уже эксплуатировали. Так что бегайте и наблюдайте за полотном", - сказал космонавту Олегу Скрипочке специалист ЦУП.

Сейчас на МКС имеются две беговые дорожки - российская БД-2, установленная в модуле "Звезда", и американская T2, находящаяся в модуле Tranquility.

В июне заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем РАН Евгения Ярманова сказала РИА Новости, что за время эксплуатации дорожки БД-2 с 2013 года, когда ее доставили на станцию, на ней порвалось полотно, которое на тот момент было уже за гарантией, и то только потому, что космонавт Елена Серова использовала кроссовки с пластмассовыми шипами.