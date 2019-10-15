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РИА Новости

В Подмосковье прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым

11:03 15.10.2019 (обновлено: 14:25 15.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие роты почетного караула на церемонии прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза, генерал-майором авиации Алексеем Леоновым
Военнослужащие роты почетного караула на церемонии прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза, генерал-майором авиации Алексеем Леоновым
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие роты почетного караула на церемонии прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза, генерал-майором авиации Алексеем Леоновым
МЫТИЩИ (Московская обл.), 15 окт — РИА Новости. В ритуальном зале Федерального военного мемориального кладбища в Мытищах прошла церемония прощания с космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РИА Новости.
Проводить Леонова в последний путь пришли члены отряда космонавтов, друзья и родные, Герои России, работники космической отрасли и обычные люди.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на церемонии прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза, генерал-майором авиации Алексеем Леоновым
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза генерал-майором авиации Алексеем Леоновым
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на церемонии прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза, генерал-майором авиации Алексеем Леоновым
Проститься с Леоновым приехала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, последний оставшийся в живых член первого отряда космонавтов Борис Волынов, а также американский астронавт Томас Стаффорд, с которым Леонов сдружился во время миссии "Союз — Аполлон".
Похороны первого человека, вышедшего в открытый космос, пройдут с особыми почестями. Траурное шествие возглавит почетный эскорт, который будет нести государственный флаг России, портрет космонавта, награды и венки.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза генерал-майором авиации Алексеем Леоновым
Церемония прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза генерал-майором авиации Алексеем Леоновым
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Церемония прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза генерал-майором авиации Алексеем Леоновым
Перед тем как гроб опустят в землю, военнослужащие склонят флаги над могилой, а затем прозвучит тройной оружейный салют. С последним залпом военный оркестр начнет играть гимн композитора Дмитрия Бортнянского "Коль славен наш Господь в Сионе".
Классические минорные композиции в исполнении военного оркестра будут сопровождать церемонию выноса гроба, движение похоронной процессии, траурный митинг. Музыканты исполнят похоронный марш Шопена, реквиемы Моцарта и Верди, адажио Альбинони и Барбера, произведения Чайковского, Бетховена, Берлиоза, Генделя, Грига.
Леонов станет третьим космонавтом, похороненным на мемориальном кладбище в Мытищах после Виктора Горбатко и Алексея Губарева.
Алексей Леонов — космонавт, изобретатель, художник
© РИА Новости

Алексей Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос.

Космонавт Алексей Леонов в скафандре
1 из 16

Алексей Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос.

© РИА Новости
© РИА Новости / Юрий Сомов

Учился в школе летчиков в Кременчуге и Чугуевском военное авиационном училище.

Алексей Леонов - летчик-космонавт СССР
2 из 16

Учился в школе летчиков в Кременчуге и Чугуевском военное авиационном училище.

© РИА Новости / Юрий Сомов
© РИА Новости / Александр Моклецов

В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов.

Алексей Леонов - летчик-космонавт СССР после тренировочного полета
3 из 16

В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости / Александр Моклецов

В марте 1965 года Леонов совершил свой первый орбитальный полет на корабле "Восход-2".

Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов за наброском рисунка Выход в космос
4 из 16

В марте 1965 года Леонов совершил свой первый орбитальный полет на корабле "Восход-2".

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости / Александр Моклецов

К выходу в открытый космос, который длился 12 минут, Леонов готовился больше двух лет.

Экипаж космического корабля Восход-2 - летчики-космонавты СССР Павел Беляев (второй слева) и Алексей Леонов (второй справа) дают интервью в Агентстве печати Новости
5 из 16

К выходу в открытый космос, который длился 12 минут, Леонов готовился больше двух лет.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости / Александр Моклецов

Позже он признавался, что не знал, что его ждет, а его близким не было известно о предстоящем событии.

Экипаж космического корабля Союз-19 - дважды Герои Советского Союза, летчики-космонавты СССР Алексей Леонов и Валерий Кубасов дают интервью после приземления восточнее города Аркалыка
6 из 16

Позже он признавался, что не знал, что его ждет, а его близким не было известно о предстоящем событии.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости

"Я шел в никуда! Я ничего не знал и никто в мире не знал, что я там встречу и что со мной будет. Было ли мне страшно? Нет. Меня вело любопытство и желание узнать, что же там", — говорил он.

Космонавт Алексей Леонов в открытом космическом пространстве. 18 марта 1965 года
7 из 16

"Я шел в никуда! Я ничего не знал и никто в мире не знал, что я там встречу и что со мной будет. Было ли мне страшно? Нет. Меня вело любопытство и желание узнать, что же там", — говорил он.

© РИА Новости
© РИА Новости

В конце 1960-х годов Алексей Леонов готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность.

Космонавт Алексей Леонов на аэродроме Шереметьево
8 из 16

В конце 1960-х годов Алексей Леонов готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность.

© РИА Новости
© РИА Новости / Лев Иванов

Если бы Советский Союз выиграл "лунную гонку", Леонов стал бы первым человеком на Луне.

Летчик-космонавт СССР Алексей Архипович Леонов и генерал-лейтенант авиации, помощник Главнокомандующего ВВС по космосу Николай Петрович Каманин играют в бильярд
9 из 16

Если бы Советский Союз выиграл "лунную гонку", Леонов стал бы первым человеком на Луне.

© РИА Новости / Лев Иванов
© РИА Новости / Александр Моклецов

В 1975 году Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой стыковке космических кораблей СССР и США.

Члены экипажа космического корабля Союз-19 по программе ЭПАС (Союз-Аполлон) летчики-космонавты СССР командир корабля Алексей Леонов (слева) и бортинженер Валерий Кубасов перед стартом
10 из 16

В 1975 году Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой стыковке космических кораблей СССР и США.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости / РИА Новости

В 1992 году вышел в отставку в звании генерал-майора авиации.

Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов забрасывает баскетбольный мяч в корзину
11 из 16

В 1992 году вышел в отставку в звании генерал-майора авиации.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / РИА Новости

Алексей Леонов — кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов.

Космонавт Алексей Леонов после тренировочного полета на реактивном самолете. Снимок до полета в космос
12 из 16

Алексей Леонов — кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Удостоен многочисленных наград: был дважды Героем Советского Союза, лауреатом Государственной премии СССР , награжден двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, орденами "За заслуги перед Отечеством" I, III и IV степеней.

Председатель правительства России Владимир Путин вручает премию правительства России имени Ю.А.Гагарина летчику-космонавту СССР, дважды Герою Советского Союза Алексею Леонову
13 из 16

Удостоен многочисленных наград: был дважды Героем Советского Союза, лауреатом Государственной премии СССР , награжден двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, орденами "За заслуги перед Отечеством" I, III и IV степеней.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Сергей Гунеев

Космонавт увлекался живописью и был почетным членом Российской академии художеств.

Алексей Архипович Леонов - Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации - в павильоне Космос на ВДНХ СССР
14 из 16

Космонавт увлекался живописью и был почетным членом Российской академии художеств.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / РИА Новости

А еще он снимал любительские фильмы, к которым придумал шуточную заставку "Продукция киностудии "Леоновфильм".

Космонавт Алексей Леонов с дочерью Викой
15 из 16

А еще он снимал любительские фильмы, к которым придумал шуточную заставку "Продукция киностудии "Леоновфильм".

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Космонавт Алексей Леонов.

Космонавт Алексей Леонов во время интервью агентству РИА Новости
16 из 16

Космонавт Алексей Леонов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 16

Алексей Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос.

© РИА Новости
2 из 16

Учился в школе летчиков в Кременчуге и Чугуевском военное авиационном училище.

© РИА Новости / Юрий Сомов
3 из 16

В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов.

© РИА Новости / Александр Моклецов
4 из 16

В марте 1965 года Леонов совершил свой первый орбитальный полет на корабле "Восход-2".

© РИА Новости / Александр Моклецов
5 из 16

К выходу в открытый космос, который длился 12 минут, Леонов готовился больше двух лет.

© РИА Новости / Александр Моклецов
6 из 16

Позже он признавался, что не знал, что его ждет, а его близким не было известно о предстоящем событии.

© РИА Новости / Александр Моклецов
7 из 16

"Я шел в никуда! Я ничего не знал и никто в мире не знал, что я там встречу и что со мной будет. Было ли мне страшно? Нет. Меня вело любопытство и желание узнать, что же там", — говорил он.

© РИА Новости
8 из 16

В конце 1960-х годов Алексей Леонов готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность.

© РИА Новости
9 из 16

Если бы Советский Союз выиграл "лунную гонку", Леонов стал бы первым человеком на Луне.

© РИА Новости / Лев Иванов
10 из 16

В 1975 году Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой стыковке космических кораблей СССР и США.

© РИА Новости / Александр Моклецов
11 из 16

В 1992 году вышел в отставку в звании генерал-майора авиации.

© РИА Новости / РИА Новости
12 из 16

Алексей Леонов — кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов.

© РИА Новости / РИА Новости
13 из 16

Удостоен многочисленных наград: был дважды Героем Советского Союза, лауреатом Государственной премии СССР , награжден двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, орденами "За заслуги перед Отечеством" I, III и IV степеней.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
14 из 16

Космонавт увлекался живописью и был почетным членом Российской академии художеств.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
15 из 16

А еще он снимал любительские фильмы, к которым придумал шуточную заставку "Продукция киностудии "Леоновфильм".

© РИА Новости / РИА Новости
16 из 16

Космонавт Алексей Леонов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк

О Леонове

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской области. В 1957-м он окончил Чугуевское высшее авиационное училище летчиков, а в июне 1960 года его отобрали в первый отряд космонавтов под одиннадцатым номером. Всего отряд насчитывал 20 человек.
В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, который вышел в открытый космос. Длительность пребывания в безвоздушном пространстве составила 12 минут.
Выход с "Восхода-2" сопровождался нештатными ситуациями — скафандр раздуло, и космонавту пришлось снизить давление, чтобы вернуться в шлюз. В него он зашел не ногами вперед, как было бы удобнее, а головой, но смог развернуться в узком пространстве и закрыть за собой входной люк. Затем возникла опасность пожара из-за высокого содержания кислорода в кабине.
Космонавт Алексей Леонов в открытом космическом пространстве. 18 марта 1965 года
11 октября, 18:35РИА Новости
Алексей Леонов: космонавт, без которого не было бы МКС
Из-за отказа системы ориентации корабль приземлился в глухой тайге, в результате чего космонавтов эвакуировали только на вторые сутки. Этот случай привел Леонова к идее создания специального многофункционального пистолета для космонавтов, который использовался до середины 2000-х годов.
Об этом полете Леонова и Павла Беляева в 2017 году сняли фильм "Время первых".
В июле 1975 года Леонов стал участником советско-американского группового космического полета по программе "Союз — Аполлон", с которого началось международное сотрудничество в космосе.
Помимо того, Леонов проходил подготовку к облету Луны и высадке на ее поверхности по советской лунной программе, но она была закрыта после того, как США первыми высадились на спутнике Земли.
Леонов стал автором четырех изобретений и более десяти научных работ.
Скончался Алексей Леонов 11 октября в Москве на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
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Умер Алексей ЛеоновАлексей ЛеоновМосковская областьОбщество
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