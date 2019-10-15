В Подмосковье прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым

МЫТИЩИ (Московская обл.), 15 окт — РИА Новости. В ритуальном зале Федерального военного мемориального кладбища в Мытищах прошла церемония прощания с космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РИА Новости.

Проводить Леонова в последний путь пришли члены отряда космонавтов, друзья и родные, Герои России, работники космической отрасли и обычные люди.

Проститься с Леоновым приехала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, последний оставшийся в живых член первого отряда космонавтов Борис Волынов, а также американский астронавт Томас Стаффорд, с которым Леонов сдружился во время миссии "Союз — Аполлон".

Похороны первого человека, вышедшего в открытый космос, пройдут с особыми почестями. Траурное шествие возглавит почетный эскорт, который будет нести государственный флаг России, портрет космонавта, награды и венки.

Перед тем как гроб опустят в землю, военнослужащие склонят флаги над могилой, а затем прозвучит тройной оружейный салют. С последним залпом военный оркестр начнет играть гимн композитора Дмитрия Бортнянского "Коль славен наш Господь в Сионе".

Классические минорные композиции в исполнении военного оркестра будут сопровождать церемонию выноса гроба, движение похоронной процессии, траурный митинг. Музыканты исполнят похоронный марш Шопена, реквиемы Моцарта и Верди, адажио Альбинони и Барбера, произведения Чайковского, Бетховена, Берлиоза, Генделя, Грига.

Леонов станет третьим космонавтом, похороненным на мемориальном кладбище в Мытищах после Виктора Горбатко и Алексея Губарева.

О Леонове

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской области. В 1957-м он окончил Чугуевское высшее авиационное училище летчиков, а в июне 1960 года его отобрали в первый отряд космонавтов под одиннадцатым номером. Всего отряд насчитывал 20 человек.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, который вышел в открытый космос. Длительность пребывания в безвоздушном пространстве составила 12 минут.

Выход с "Восхода-2" сопровождался нештатными ситуациями — скафандр раздуло, и космонавту пришлось снизить давление, чтобы вернуться в шлюз. В него он зашел не ногами вперед, как было бы удобнее, а головой, но смог развернуться в узком пространстве и закрыть за собой входной люк. Затем возникла опасность пожара из-за высокого содержания кислорода в кабине.

Из-за отказа системы ориентации корабль приземлился в глухой тайге, в результате чего космонавтов эвакуировали только на вторые сутки. Этот случай привел Леонова к идее создания специального многофункционального пистолета для космонавтов, который использовался до середины 2000-х годов.

Об этом полете Леонова и Павла Беляева в 2017 году сняли фильм "Время первых".

В июле 1975 года Леонов стал участником советско-американского группового космического полета по программе "Союз — Аполлон", с которого началось международное сотрудничество в космосе.

Помимо того, Леонов проходил подготовку к облету Луны и высадке на ее поверхности по советской лунной программе, но она была закрыта после того, как США первыми высадились на спутнике Земли.

Леонов стал автором четырех изобретений и более десяти научных работ.