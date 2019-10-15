СМИ: Болтон выступал против усилий адвоката Трампа по давлению на Киев

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступал против усилий адвоката американского лидера Руди Джулиани и других американских политиков по давлению на Украину для оказания "политической помощи", пишет газета Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступал против усилий адвоката американского лидера Руди Джулиани и других американских политиков по давлению на Украину для оказания "политической помощи", пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

Как сообщили изданию собеседники, о позиции Болтона по этому вопросу рассказала экс-советник Трампа по России Фиона Хилл, выступавшая в палате представителей США в рамках процедуры импичмента президента. В своих показаниях она подробно рассказала о встрече 10 июля, на которой присутствовала она, Болтон, американский посол при ЕС Гордон Сондленд, глава Минэнерго Рик Перри, Курт Волкер, занимавший тогда пост спецпредставителя по Украине, и два украинских чиновника.

По словам Хилл, в ходе встречи Сондленд поднял вопрос о "расследованиях", которые могли касаться бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. Хилл рассказала об усилиях Джулиани обойти правительственные процедуры внешней политики и заставить Украину проводить расследование в отношении Байдена. По словам Хилл, Сондленд также координировался с и.о. шефа аппарата Белого дома Миком Малвейни.

После встречи, как отмечает New York Times, Болтон посоветовал Хилл сообщить об усилиях Джулиани, Сондленда и Малвейни юристу Совета национальной безопасности США. "Я не хочу участвовать в какой бы то ни было сделке по продаже наркотиков, которую Сондленд и Малвейни пытаются состряпать", - передала Хилл слова Болтона. По некоторым источникам, как пишет газета, Болтон в этой цитате упомянул не Сондленда, а Джулиани.