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РИА Новости

СМИ: Болтон выступал против усилий адвоката Трампа по давлению на Киев

11:01 15.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжон Болтон
Джон Болтон
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Джон Болтон. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступал против усилий адвоката американского лидера Руди Джулиани и других американских политиков по давлению на Украину для оказания "политической помощи", пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
Как сообщили изданию собеседники, о позиции Болтона по этому вопросу рассказала экс-советник Трампа по России Фиона Хилл, выступавшая в палате представителей США в рамках процедуры импичмента президента. В своих показаниях она подробно рассказала о встрече 10 июля, на которой присутствовала она, Болтон, американский посол при ЕС Гордон Сондленд, глава Минэнерго Рик Перри, Курт Волкер, занимавший тогда пост спецпредставителя по Украине, и два украинских чиновника.
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По словам Хилл, в ходе встречи Сондленд поднял вопрос о "расследованиях", которые могли касаться бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. Хилл рассказала об усилиях Джулиани обойти правительственные процедуры внешней политики и заставить Украину проводить расследование в отношении Байдена. По словам Хилл, Сондленд также координировался с и.о. шефа аппарата Белого дома Миком Малвейни.
После встречи, как отмечает New York Times, Болтон посоветовал Хилл сообщить об усилиях Джулиани, Сондленда и Малвейни юристу Совета национальной безопасности США. "Я не хочу участвовать в какой бы то ни было сделке по продаже наркотиков, которую Сондленд и Малвейни пытаются состряпать", - передала Хилл слова Болтона. По некоторым источникам, как пишет газета, Болтон в этой цитате упомянул не Сондленда, а Джулиани.
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Его отец Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году.
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