Эксперт прокомментировал введение США санкций против Турции

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Новые американские санкции против Турции являются достаточно серьезными мерами, но не обрушат экономику страны, а также вряд ли повлияют на проведение военной операции Анкары на сирийской территории, серьезной преградой для которой могут стать действия сирийской правительственной армии, считает старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.

В список санкций попал министр обороны, экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу. Трамп также заявил, что приостанавливает переговоры с Турцией о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.

"Меры, конечно, достаточно серьезные, но не сказал бы, что обрушающие совсем турецкую экономику, как Трамп обещал. Но, во всяком, случае, для экспорта турецкого они уже вводили повышенные тарифы таможенные, поэтому это несколько смягчает этот удар именно по турецкому экспорту", - сказал Надеин-Раевский РИА Новости. Он рассказал, что в городе Искендерун при помощи СССР был построен металлургический комбинат, который как раз занимается экспортом турецкой стали.

Ранее Трамп написал в Twitter , что если Турция сделает что-либо, что, в соответствии с его "великой непревзойденной мудростью", будет переходить границы, то он "уничтожит и разрушит" турецкую экономику.

Как отметил эксперт, в настоящий момент у Турции и так упал экспорт стали после введения предыдущих санкций США в 2018 году, а последние решения Вашингтона могут сделать турецкий экспорт нерентабельным. При этом он полагает, что санкции США могут привести к некоторому сокращению производства или поиску новых рынков для Турции, что не так просто в нынешней ситуации.

Как пояснил Надеин-Раевский, новые санкции США не являются при этом катастрофичными для Турции. Он напомнил, что экономика Турции довольно сильно потеряла темп, при этом Вашингтон ранее уже вводил ограничительные меры, однако потом снимал их.

По мнению собеседника агентства, пока не приходится говорить о том, что новые санкции со стороны Соединенных Штатов остановят военную операцию Турции на севере Сирии. По его словам, действия сирийских правительственных войск более эффективны для того, чтобы остановить продвижение турецких войск, нежели американские санкции.

"Пока что говорить о том, что они собираются остановить операцию, не приходится. Хотя Эрдоган и заявляет, что он не собирается Манбидж захватывать, но боевики туда брошены уже… Во всяком случае, серьезным ударом по турецким амбициям стали не эти санкции, а то, что сирийская арабская армия, официальные войска, вступили и встали на окраинах Манбиджа, чтобы не допустить захвата города, также двинулись к другим городам, чтобы остановить турецкую оккупацию", - пояснил эксперт.

"Остановит ли это (санкции – ред.) турецкое вторжение? Трудно сказать. Американские санкции не столь эффективны. Эффективны действия сирийской арабской армии. Вот это, пожалуй, единственное, что станет серьезной преградой для турецкой экспансии", - подчеркнул Надеин-Раевский.

По мнению эксперта, президент Турции - упрямый политик, для которого потеря личного авторитета гораздо важнее, чем экономические потери всей страны и ухудшение жизненного уровня населения. "Поэтому я не очень уверен, что он склонен напрямую поддаться воздействию американских предупреждений, санкций и так далее. Скорее всего, турецкое наступление может быть остановлено именно действиями сирийской арабской армии", - добавил собеседник агентства.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

Сирийская правительственная армия уже в понедельник вошла в город Манбидж на севере Сирии, ранее подконтрольный курдской автономной администрации, передает гостелевидение Сирии. По данным СМИ, в понедельник сирийская армия взяла под контроль также город Табка и одноименную базу ВВС, а также ряд населенных пунктов в провинциях Хасеке и Ракка. В городах Хасеке и Камышли в соседней с Раккой провинции на административных зданиях подняты государственные флаги САР. Военный источник РИА Новости сообщил, что армия также вошла в город Айн-Иса.