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РИА Новости

Китай планирует наращивать закупки сельхозпродукции в США

10:59 15.10.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГорода мира. Пекин
Города мира. Пекин
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Города мира. Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 15 окт – РИА Новости. Китай на фоне недавно завершившихся торговых переговоров с США намерен наращивать закупки американской сельскохозяйственной продукции, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
По словам дипломата, "представители китайского бизнеса, исходя из потребностей внутреннего рынка и в соответствии с рыночными принципами, закупали сельскохозяйственные товары из США, в этом году они в том числе закупили 20 миллионов тонн соевых бобов, 700 тысяч тонн свинины, 700 тысяч тонн сорго, 230 тысяч тонн пшеницы и 320 тысяч тонн хлопка".
"Китай будет наращивать закупки сельскохозяйственной продукции США", - подчеркнул он.
Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся в минувшие четверг и пятницу. Важнейшим решением администрации США по их итогам стало достижение договоренности отложить введение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в США. Президент США Дональд Трамп заявил, что первая часть сделки США с Китаем может быть подписана на саммите АТЭС в Чили. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что договоренности охватывают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами, закупками сельскохозяйственной продукции в США на 40-50 миллиардов долларов.
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На внутреннем рынке Китая в последние месяцы наблюдается острая нехватка свинины в связи с вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в разных регионах страны, с которой власти пока не могут справиться. Для того чтобы преодолеть этот кризис, власти уже выставили на аукцион замороженную свинину из национальных запасов, а также увеличили закупки в других странах, включая США. Согласно опубликованным во вторник статистическим данным, только в сентябре свинина в годовом выражении подорожала почти на 70%.
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