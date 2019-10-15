Китай планирует наращивать закупки сельхозпродукции в США

ПЕКИН, 15 окт – РИА Новости. Китай на фоне недавно завершившихся торговых переговоров с США намерен наращивать закупки американской сельскохозяйственной продукции, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

По словам дипломата, "представители китайского бизнеса, исходя из потребностей внутреннего рынка и в соответствии с рыночными принципами, закупали сельскохозяйственные товары из США, в этом году они в том числе закупили 20 миллионов тонн соевых бобов, 700 тысяч тонн свинины, 700 тысяч тонн сорго, 230 тысяч тонн пшеницы и 320 тысяч тонн хлопка".

"Китай будет наращивать закупки сельскохозяйственной продукции США", - подчеркнул он.

Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся в минувшие четверг и пятницу. Важнейшим решением администрации США по их итогам стало достижение договоренности отложить введение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в США. Президент США Дональд Трамп заявил, что первая часть сделки США с Китаем может быть подписана на саммите АТЭС в Чили. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что договоренности охватывают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами, закупками сельскохозяйственной продукции в США на 40-50 миллиардов долларов.