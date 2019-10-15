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РИА Новости

Якутия внесла в Минтруд предложения по кредитованию семей с детьми

10:58 15.10.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевСемья осматривает квартиру нового дома
Семья осматривает квартиру нового дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
Семья осматривает квартиру нового дома. Архивное фото
ЯКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Власти Якутии внесли в минтруд РФ предложения по ипотечному кредитованию семей с детьми, сообщает администрация главы и правительства республики.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев провел заседание президиума Совета при Президенте РФ, на котором обсуждены актуальные проблемы реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".
Глава Якутии Айсен Николаев в режиме видеосвязи принял участие в совещании. Он проинформировал о ходе реализации в Якутии проекта "Семейная ипотека с господдержкой". В рамках данного проекта семьям с детьми выдано 122 кредита.
По словам Николаева, власти республики проанализировали причины отказов в кредитовании и внесли в Минтруд России предложения по дальнейшему совершенствованию ипотечного кредитования семей с детьми.
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"Так, с учетом стоимости жилья в республике и того, что кредиты в основном получают молодые семьи, внесено предложение об уменьшении первоначального взноса до 10% от стоимости жилья (сейчас эта цифра равна 20%). Также предложено при рассмотрении заявки на льготную ипотеку учитывать социальные выплаты в связи с рождением детей, что позволит увеличить платёжеспособность граждан. Кроме того, предложено разрешить приобретать жильё на вторичном рынке", - отметили в пресс-службе.
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