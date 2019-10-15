Якутия внесла в Минтруд предложения по кредитованию семей с детьми

Глава Якутии Айсен Николаев в режиме видеосвязи принял участие в совещании. Он проинформировал о ходе реализации в Якутии проекта "Семейная ипотека с господдержкой". В рамках данного проекта семьям с детьми выдано 122 кредита.

"Так, с учетом стоимости жилья в республике и того, что кредиты в основном получают молодые семьи, внесено предложение об уменьшении первоначального взноса до 10% от стоимости жилья (сейчас эта цифра равна 20%). Также предложено при рассмотрении заявки на льготную ипотеку учитывать социальные выплаты в связи с рождением детей, что позволит увеличить платёжеспособность граждан. Кроме того, предложено разрешить приобретать жильё на вторичном рынке", - отметили в пресс-службе.