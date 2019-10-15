В Индии пара спасла на кладбище младенца, три дня пролежавшего под землей

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Индии супружеская пара спасла младенца, которого заживо закопали в глиняном горшке, сообщает В Индии супружеская пара спасла младенца, которого заживо закопали в глиняном горшке, сообщает NDTV

По данным издания, торговец из штата Уттар-Прадеш Хитеш Кумар Сирохи вместе с супругой пришел на кладбище, чтобы похоронить дочь, умершую сразу после рождения.

Рабочие, которые копали могилу, на глубине около метра наткнулись на глиняный горшок. В нем лежал младенец, подававший признаки жизни.

Хитеш Кумар сразу вызвал медиков и попытался накормить ребенка молоком, сделав соску из ваты.

Newborn found barely breathing and weighing just 2.4 lbs after ‘parents buried her alive’ https://t.co/n7r9NjwpHA — Abhik Chakraborty (@BhikC) 14 октября 2019 г.

Младенца доставили в районную больницу. Оказалось, что это девочка, сейчас ее состояние улучшилось. По словам врачей, она пролежала под землей около трех дней и ее спасение стало настоящим чудом.