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РИА Новости

В Индии пара спасла на кладбище младенца, три дня пролежавшего под землей

10:56 15.10.2019 (обновлено: 12:18 15.10.2019)
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Индии супружеская пара спасла младенца, которого заживо закопали в глиняном горшке, сообщает NDTV.
По данным издания, торговец из штата Уттар-Прадеш Хитеш Кумар Сирохи вместе с супругой пришел на кладбище, чтобы похоронить дочь, умершую сразу после рождения.
Рабочие, которые копали могилу, на глубине около метра наткнулись на глиняный горшок. В нем лежал младенец, подававший признаки жизни.
Хитеш Кумар сразу вызвал медиков и попытался накормить ребенка молоком, сделав соску из ваты.
Младенца доставили в районную больницу. Оказалось, что это девочка, сейчас ее состояние улучшилось. По словам врачей, она пролежала под землей около трех дней и ее спасение стало настоящим чудом.
Полиция штата проводит расследование, чтобы установить личности родителей, заживо похоронивших ребенка.
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