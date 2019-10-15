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РИА Новости

DJ Smash заключил мировое соглашение с избившим его экс-депутатом

10:55 15.10.2019 (обновлено: 12:17 15.10.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкDJ Smash
DJ Smash
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
DJ Smash. Архивное фото
ПЕРМЬ, 15 окт — РИА Новости. DJ Smash заключил мировое соглашение с избившими его экс-депутатом Законодательного собрания Пермского края Александром Телепневым и промоутером Сергеем Ванкевичем. Об этом сообщили РИА Новости в секретариате Свердловского районного суда Перми.
Стороны заключили соглашение 3 октября. Согласно ему, ответчики должны разместить в индивидуальном банковском сейфе девять миллионов рублей в счет погашения суммы, определенной решением суда.
В конце марта Свердловский районный суд взыскал с Телепнева и Ванкевича более 11 миллионов рублей за моральный вред и понесенные убытки. Таким образом, DJ Smash простил обидчикам порядка двух миллионов рублей.
Как уточнили в суде, после исполнения мирового соглашения музыкант откажется от всех исковых требований.
Кроме того, в соглашении есть пункт, по которому DJ Smash не имеет никаких возражений против условно-досрочного освобождения или смягчения наказания для Телепнева и Ванкевича.
На прошлой неделе музыкант публично простил избивших его, заявив, что нужно быть великодушным.

Драка в ночном клубе

В феврале 2018 года Телепнев и Ванкевич устроили в пермском ночном клубе драку с DJ Smash (настоящее имя Андрей Ширман) из-за того, что тот отказался сделать повторное селфи. Музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Суд признал Телепнева и Ванкевича виновными в преступлении и приговорил их к двум годам колонии-поселения.
Позже Ванкевичу заменили лишение свободы на ее ограничение. Телепнев продолжает отбывать наказание в колонии-поселении № 39 в деревне Мерзляки Оханского района Пермского края.
Певец Тимати. Архивное фото
30 августа 2018, 17:09РИА Новости
Избивший DJ Smash экс-депутат подал в суд на Тимати
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Александр ТелепневDJ SmashСоликамскПермьОханский районПроисшествия
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