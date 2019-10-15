DJ Smash заключил мировое соглашение с избившим его экс-депутатом

ПЕРМЬ, 15 окт — РИА Новости. DJ Smash заключил мировое соглашение с избившими его экс-депутатом Законодательного собрания Пермского края Александром Телепневым и промоутером Сергеем Ванкевичем. Об этом сообщили РИА Новости в секретариате Свердловского районного суда Перми.

Стороны заключили соглашение 3 октября. Согласно ему, ответчики должны разместить в индивидуальном банковском сейфе девять миллионов рублей в счет погашения суммы, определенной решением суда.

В конце марта Свердловский районный суд взыскал с Телепнева и Ванкевича более 11 миллионов рублей за моральный вред и понесенные убытки. Таким образом, DJ Smash простил обидчикам порядка двух миллионов рублей.

Как уточнили в суде, после исполнения мирового соглашения музыкант откажется от всех исковых требований.

Кроме того, в соглашении есть пункт, по которому DJ Smash не имеет никаких возражений против условно-досрочного освобождения или смягчения наказания для Телепнева и Ванкевича.

На прошлой неделе музыкант публично простил избивших его, заявив, что нужно быть великодушным.

Драка в ночном клубе

В феврале 2018 года Телепнев и Ванкевич устроили в пермском ночном клубе драку с DJ Smash (настоящее имя Андрей Ширман) из-за того, что тот отказался сделать повторное селфи. Музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Суд признал Телепнева и Ванкевича виновными в преступлении и приговорил их к двум годам колонии-поселения.