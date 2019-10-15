Партия Зеленского хочет заслушать в Раде Украины главу Минобороны

КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Крупнейшая фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины предлагает заслушать в пятницу в ходе "Часа вопросов к правительству" главу Минобороны страны Андрея Загороднюка, сообщил замглавы фракции Александр Корниенко.

"Наша фракция предлагает сконцентрироваться на теме обороны, чтобы к нам пришли министр обороны и все, кто необходим из профильных специалистов, с тем, чтобы ответить депутатам, как будут в новом проекте госбюджета реализовываться все программы по обороне", - сказал Корниенко во время заседания согласительного совета парламентских фракций во вторник.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ранее сообщил, что парламент Украины планирует 18 октября рассмотреть и принять в первом чтении проект государственного бюджета на 2020 год.