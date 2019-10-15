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РИА Новости

Партия Зеленского хочет заслушать в Раде Украины главу Минобороны

10:54 15.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Крупнейшая фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины предлагает заслушать в пятницу в ходе "Часа вопросов к правительству" главу Минобороны страны Андрея Загороднюка, сообщил замглавы фракции Александр Корниенко.
"Наша фракция предлагает сконцентрироваться на теме обороны, чтобы к нам пришли министр обороны и все, кто необходим из профильных специалистов, с тем, чтобы ответить депутатам, как будут в новом проекте госбюджета реализовываться все программы по обороне", - сказал Корниенко во время заседания согласительного совета парламентских фракций во вторник.
Народный депутат фракции Слуга народа, глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко
7 октября, 13:37РИА Новости
Отказ от переговоров по Донбассу ведет к изоляции Украины, заявили в Раде
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ранее сообщил, что парламент Украины планирует 18 октября рассмотреть и принять в первом чтении проект государственного бюджета на 2020 год.
Кабмин 20 сентября представил в Верховной раде проект госбюджета на будущий год. Депутаты должны были подать свои предложения к документу до 1 октября. Согласно закону, парламент должен принять документ в первом чтении до 15 октября. Кабинет министров Украины 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3%, инфляцией в 6% и дефицитом в 2,09% ВВП.
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Андрей ЗагороднюкВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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