Партия Зеленского хочет заслушать в Раде Украины главу Минобороны

КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Крупнейшая фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины предлагает заслушать в пятницу в ходе "Часа вопросов к правительству" главу Минобороны страны Андрея Загороднюка, сообщил замглавы фракции Александр Корниенко.
"Наша фракция предлагает сконцентрироваться на теме обороны, чтобы к нам пришли министр обороны и все, кто необходим из профильных специалистов, с тем, чтобы ответить депутатам, как будут в новом проекте госбюджета реализовываться все программы по обороне", - сказал Корниенко во время заседания согласительного совета парламентских фракций во вторник.
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ранее сообщил, что парламент Украины планирует 18 октября рассмотреть и принять в первом чтении проект государственного бюджета на 2020 год.
Кабмин 20 сентября представил в Верховной раде проект госбюджета на будущий год. Депутаты должны были подать свои предложения к документу до 1 октября. Согласно закону, парламент должен принять документ в первом чтении до 15 октября. Кабинет министров Украины 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3%, инфляцией в 6% и дефицитом в 2,09% ВВП.