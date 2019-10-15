У москвички украли почти сто тысяч рублей с банковских карт

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Почти 100 тысяч рублей украли у жительницы Москвы благодаря тому, что ее номер мобильного телефона вследствие неиспользования был продан другому человеку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

По словам собеседника агентства, гражданка 1985 года рождения 11 марта "узнала, что ее номер телефона, которым она перестала пользоваться, был перепродан другому лицу".

"Однако она продолжала пользоваться социальной сетью с привязанным к этому номеру аккаунтом. Она начала переписку со своим старым номером, на ее сообщения отвечал неизвестный ей гражданин, который заявил, что имеет доступ к ее сообщениям в соцсети", - рассказал собеседник агентства.