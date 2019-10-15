У москвички украли почти сто тысяч рублей с банковских карт

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Почти 100 тысяч рублей украли у жительницы Москвы благодаря тому, что ее номер мобильного телефона вследствие неиспользования был продан другому человеку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
По словам собеседника агентства, гражданка 1985 года рождения 11 марта "узнала, что ее номер телефона, которым она перестала пользоваться, был перепродан другому лицу".
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"Однако она продолжала пользоваться социальной сетью с привязанным к этому номеру аккаунтом. Она начала переписку со своим старым номером, на ее сообщения отвечал неизвестный ей гражданин, который заявил, что имеет доступ к ее сообщениям в соцсети", - рассказал собеседник агентства.
Позднее гражданка обнаружила, что с ее банковских карт списано в общей сложности 95489 рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража).